Tiket Ariana Grande The Eternal Sunshine Tour 2026: Jadwal, harga tiket, penjualan kembali, dan lainnya

Setelah enam tahun absen dari panggung, superstar pop Ariana Grande akhirnya kembali. Turnya yang sangat dinantikan, The Eternal Sunshine Tour, siap memeriahkan panggung-panggung di seluruh Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2026. Tur bersejarah ini digelar menyusul perilisan albumnya yang mendapat pujian kritis, *Eternal Sunshine*, dan menandai tur pertamanya sejak *Sweetener World Tour* yang sangat sukses pada tahun 2019.

Album barunya telah menimbulkan heboh, dengan lagu-lagu hits seperti "yes, and?" yang menampilkan evolusi Grande sebagai seorang artis. Kembalinya dia ke panggung menjadi salah satu peristiwa paling dibicarakan di dunia musik, dengan tiket prapenjualan ludes dalam hitungan menit akibat permintaan yang luar biasa tinggi. Para penggemar kini berlomba-lomba untuk mengamankan tempat mereka guna menyaksikan penampilan live perdananya.

Baik Anda penggemar setia Arianator maupun penggemar baru, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk menavigasi pasar tiket dan mengamankan tempat Anda di salah satu pertunjukan terpanas tahun 2026. Mulai dari penjualan resmi hingga platform penjualan kembali tepercaya, kami siap membantu Anda mendapatkan tiket The Eternal Sunshine Tour.

Kapan The Eternal Sunshine Tour 2026 Ariana Grande akan digelar?

Tur Ariana Grande dijadwalkan berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026, dengan sejumlah besar pertunjukan di Amerika Serikat sebelum ia bertolak ke Inggris.

Karena tingginya permintaan, beberapa tanggal tambahan telah ditambahkan di berbagai kota di Amerika Utara.

Jadwal dan tanggal mendatang untuk The Eternal Sunshine Tour Ariana Grande

Tur di Amerika Utara ini akan mencakup kota-kota besar dari pantai timur hingga pantai barat. Setelah pertunjukan perdana di Oakland, tur ini akan berlangsung selama beberapa malam di Los Angeles, Austin, dan Brooklyn, sehingga penggemar di wilayah metropolitan utama ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk menontonnya.

Tur ini kemudian akan berlanjut dengan mampir di kota-kota seperti Chicago, Boston, dan Atlanta sebelum berakhir di AS dan berangkat ke Inggris untuk pertunjukan selama lima malam di O2 Arena, London.

Para penggemar disarankan untuk sering memeriksa pembaruan, karena tanggal tambahan mungkin akan ditambahkan jika permintaan terus sangat tinggi.

Di mana bisa membeli tiket tur "The Eternal Sunshine" Ariana Grande?

Mengingat popularitas Ariana Grande yang luar biasa dan tingginya permintaan untuk tur ini, mendapatkan tiket bisa menjadi tantangan tersendiri.

Meskipun penjualan resmi melalui platform seperti Ticketmaster menjadi sumber utama saat tiket pertama kali dirilis, banyak pertunjukan langsung terjual habis. Di sinilah pasar sekunder menjadi alat penting bagi para penggemar.

Bagi yang ingin mendapatkan tiket sekarang, StubHub adalah pilihan terbaik melalui pengecer sekunder, sementara Viagogo, Vivid Seats, dan SeatGeek juga menawarkan opsi yang memungkinkan Anda masuk ke konser mulai dari $267.

Anda juga bisa memeriksa apakah masih ada tiket platinum resmi atau paket VIP yang tersedia.

Berapa harga tiket tur "The Eternal Sunshine Tour" Ariana Grande?

Harga tiket tur Ariana Grande dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk kota, tempat, tanggal tertentu, dan lokasi tempat duduk. Karena penjualan resmi sebagian besar telah berakhir, harga di platform penjualan kembali seperti StubHub ditentukan oleh penawaran dan permintaan.

Secara umum, harga tiket diperkirakan akan lebih tinggi dari nilai nominalnya karena tingginya permintaan untuk tur yang telah lama dinantikan ini. Menurut data pasar dari berbagai situs penjualan kembali, harga tiket terendah untuk beberapa pertunjukan mulai dari sekitar $330. Namun, harga dapat dengan cepat melonjak untuk tempat duduk yang lebih diminati.

Bagian Atas: Bersiaplah untuk membayar beberapa ratus dolar untuk kursi di bagian atas arena.

Bersiaplah untuk membayar beberapa ratus dolar untuk kursi di bagian atas arena. Lower Bowl/Mid-Level: Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dan biasanya berkisar antara $400 hingga lebih dari $600.

Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan yang luar biasa dan biasanya berkisar antara Floor Seats/Front Row: Ini adalah tiket yang paling dicari dan harganya paling mahal, sering kali mulai dari lebih dari $700 dan bisa mencapai ribuan dolar untuk tempat-tempat terbaik di dekat panggung.

Ini adalah tiket yang paling dicari dan harganya paling mahal, sering kali mulai dari lebih dari $700 dan bisa mencapai ribuan dolar untuk tempat-tempat terbaik di dekat panggung. Paket VIP: Paket VIP, yang dapat mencakup tempat duduk premium, merchandise eksklusif, dan akses lebih awal ke venue, juga tersedia dengan harga berkisar antara $500 hingga lebih dari $1.000 atau lebih, tergantung pada fasilitas yang disertakan.

Perlu dicatat bahwa ini hanyalah perkiraan umum, dan harga dapat berubah sesuai kondisi pasar. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa halaman tiket StubHub secara langsung guna mengetahui harga dan ketersediaan terkini.

Siapakah Ariana Grande?

Perjalanan Ariana Grande menjadi salah satu bintang pop paling berpengaruh di dunia merupakan bukti atas bakat luar biasa dan etos kerjanya. Ia pertama kali menonjol sebagai remaja dalam acara Nickelodeon berjudul Victorious, di mana vokalnya yang kuat dengan cepat menarik perhatian penggemar dan kritikus.

Transisinya ke karier musik berlangsung mulus. Melalui album debutnya pada tahun 2013, *Yours Truly*, Grande memperkenalkan rentang vokal empat oktafnya yang mengesankan kepada dunia, sehingga sering dibandingkan dengan Mariah Carey. Ia mengukuhkan statusnya sebagai bintang pop yang berpengaruh melalui album-album berikutnya seperti *My Everything* dan *Dangerous Woman*, yang melahirkan hits global seperti "Problem" dan "Side to Side."

Selain musiknya, Grande dikenal karena gayanya yang khas, dukungannya yang tak tergoyahkan kepada para penggemarnya, serta ketangguhan artistiknya. Perannya baru-baru ini sebagai Glinda dalam film *Wicked* yang akan segera tayang, yang membuatnya meraih nominasi Oscar untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik, semakin menunjukkan keserbagunaannya. Tur *Eternal Sunshine* merupakan perayaan atas babak musik terbarunya dan kembalinya dia ke panggung dengan gemilang.