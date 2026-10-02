Beredar banyak laporan mengenai adanya persekongkolan kuat dari para bintang timnas Portugal untuk menyingkirkan sang kapten Cristiano Ronaldo dari kamp pemusatan latihan saat ini, namun krisis tersebut justru muncul ke permukaan dari sisi pelatih baru Jorge Jesus.

Krisis panas berkobar dalam beberapa hari terakhir, setelah Ronaldo keluar dari kamp pemusatan latihan Portugal sebagai bentuk protes atas pengabaian terhadap dirinya dan pengkhianatan Jesus terhadap kesepakatan yang terjalin di antara keduanya terkait keikutsertaan dalam pertandingan, lalu pernyataan yang dilontarkan oleh pelatihnya seusai menghadapi Norwegia.

Baca juga: Setelah hukuman Al-Juwayr, pesan tegas mengguncang kamp timnas Arab Saudi

Jurnalis Portugal, Pedro Sepulveda, menjelaskan melalui program "Al-Montasaf" Arab Saudi, bahwa "apa yang beredar tentang adanya persekongkolan dari para pemain Portugal terhadap Ronaldo tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali".

Ia menegaskan bahwa "para bintang timnas Portugal sedang berusaha belajar dari Ronaldo dan tetap berada di sisinya, namun apa yang terjadi tidak lain adalah masalah yang sengaja dibuat oleh Jesus untuk menyingkirkan roket Madeira itu".

Laporan-laporan media belakangan ini mengisyaratkan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal berupaya menghubungi Ronaldo untuk mengakhiri perselisihan dan menggelar pertandingan penutup guna menandai akhir perjalanan internasionalnya.