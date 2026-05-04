'Tijjani Reijnders tampaknya akan hengkang dari Manchester City'

Juventus dilaporkan sangat tertarik pada Tijjani Reijnders, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Gelandang Manchester City berusia 27 tahun itu tampaknya terpinggirkan, yang membuka peluang bagi kemungkinan transfer. Klub papan atas Italia tersebut memantau situasi dengan cermat dan mempertimbangkan untuk mengambil langkah.

Reijnders memulai kariernya di Inggris dengan gemilang, namun prospeknya berubah drastis sejak Februari. Pemain internasional Belanda ini duduk di bangku cadangan dalam enam dari sembilan pertandingan terakhir dan sama sekali tidak bermain di Premier League sejak 14 Maret. Namun, Reijnders bermain selama 85 menit pada pertandingan FA Cup yang dimenangkan melawan Southampton (2-1) pada Sabtu lalu.

Ketertarikan Juventus tidak muncul begitu saja. Klub ini mencari pemain yang dapat beradaptasi dengan cepat di Serie A dan tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama. Reijnders sangat cocok dengan profil tersebut, terutama berkat masa lalunya yang mengesankan di AC Milan.

Namun, transfer ini sama sekali tidak mudah bagi Juventus. Manchester City dilaporkan membayar sekitar tujuh puluh juta euro (termasuk bonus) untuk gelandang tersebut, jumlah yang tidak bisa begitu saja dijangkau oleh Juventus. Klub harus membagi sumber dayanya dengan cermat ke beberapa posisi.

Oleh karena itu, di balik layar sedang dicari solusi kreatif. Kesepakatan pinjaman, pertukaran pemain, atau formula finansial yang menguntungkan lainnya bisa menjadi kunci. Untuk saat ini, baru ada kontak awal melalui perantara, menurut La Gazzetta.