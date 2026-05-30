Tijjani Reijnders mengungkap alasan sebenarnya di balik kepergian Pep Guardiola dari Manchester City

Tijjani Reijnders sangat menantikan Piala Dunia mendatang, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan De Telegraaf. Gelandang ini berpendapat bahwa tim nasional Belanda berpeluang besar untuk menorehkan prestasi gemilang pada musim panas mendatang.

“Tentu saja ada banyak negara top. Tapi kami sulit dikalahkan dan negara-negara lain tidak meremehkan kami. Itu pertanda baik. Fakta bahwa kami berhasil menahan imbang Spanyol dua kali di Nations League menunjukkan sesuatu,” kata pemain yang telah 30 kali membela timnas ini.

Reijnders memang tidak selalu menjadi starter di Manchester City belakangan ini, tapi menurutnya hal itu tidak harus menjadi kerugian. “Saya pikir saya adalah pemain yang tidak membutuhkan banyak ritme untuk bermain bagus, karena saya selalu memberikan segalanya dan bisa terus berjuang. Jangan berlebihan juga. Saya sudah menjadi starter di setengah dari semua pertandingan Premier League dan bermain selama 50 persen dari total menit.”

Meskipun ia juga sering memulai dari bangku cadangan, Reijnders hanya memiliki pujian untuk Pep Guardiola. “Dia adalah pelatih yang sangat intens dan jenius sepak bola,” katanya dengan senyum. “Di satu sisi, sayang sekali saya hanya bisa bekerja dengannya selama satu musim. Tapi itu adalah pilihannya.”

Reijnders tahu mengapa Guardiola memutuskan untuk berhenti. “Dia tidak punya energi lagi untuk mengecewakan para pemain jika mereka tidak masuk skuad atau tidak bermain, katanya kepada kami. Setelah sepuluh tahun, sudah cukup. Dan saya juga mengerti itu. Saya maksudkan ‘pelatih yang intens’ dalam arti yang sangat positif. Dia berusaha memaksimalkan potensi sekelompok pemain.”

Reijnders juga bisa bergaul dengan baik dengan pelatih timnas Ronald Koeman. “Saya bicara untuk diri saya sendiri, tapi pelatih timnas dan saya punya hubungan yang sangat baik. Saya pikir dia juga berpikir begitu.”

“Tentu saja Koeman juga merupakan pelatih yang spesial bagi saya, karena dia yang memberi saya kesempatan debut di timnas Oranje. Dan kepercayaan itu selalu saya rasakan dari seluruh staf teknis,” tutup Reijnders.