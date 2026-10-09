Tijjani Reijnders mencetak gol indah untuk Al-Qadsiah yang tampil luar biasa

Tijjani Reijnders tidak butuh waktu lama setelah jeda internasional bersama tim nasional Belanda untuk langsung memberi pengaruh di Al-Qadsiah. Gelandang itu mencetak gol 0-1 dari tendangan bebas tidak langsung saat melawan Al-Kholood pada Jumat dan membuka kemenangan telak 0-5.

Reijnders seperti yang diperkirakan tampil di starting XI racikan pelatih Brendan Rodgers. Pada menit keempat, tim tamu mendapatkan tendangan bebas di posisi menjanjikan tepat di luar kotak penalti. Penyerang tim nasional Italia, Mateo Retegui, memberikan bola kepada Reijnders, yang melepaskan tembakan ke tiang dekat: 0-1.

Al-Qadsiah kemudian tidak menemui kesulitan menghadapi Al-Kholood. Bahkan sebelum 15 menit berjalan, Christopher Bonsu Baah membuat skor menjadi 0-2 lewat assist kandidat Ballon d'Or, Julián Quiñones.

Musab Al-Juwayr menambah gol menjadi 0-3 sebelum jeda. Setelah turun minum, penderitaan Al-Kholood makin bertambah setelah Iker Kortajarena gagal mengeksekusi penalti dan tiga menit kemudian Retegui mencetak gol keduanya pada hari itu.

Lima menit sebelum waktu normal berakhir, Quiñones juga akhirnya mencatatkan gol yang pantas ia dapatkan. Pemain Meksiko itu, yang tampil menonjol di Piala Dunia terakhir di negaranya sendiri, sukses mengeksekusi penalti dan memastikan skor akhir 0-5.

Reijnders kini sudah mengoleksi empat gol liga musim ini untuk Al-Qadsiah, yang sejauh ini tampil luar biasa. Berkat kemenangan itu, tim asuhan mantan manajer Liverpool Rodgers untuk sementara secara mengejutkan berada di puncak klasemen Saudi Pro League.

Al-Hilal milik Crysencio Summerville, Ittihad Club milik Steven Bergwijn dan Georginio Wijnaldum, serta Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo masih bisa menyalip Al-Qadsiah pada akhir pekan ini. Al-Hilal dan Ittihad Club akan saling berhadapan pada Sabtu.



