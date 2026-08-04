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Tijjani ReijndersImago
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Tijjani Reijnders diminati secara konkret: Manchester City menginginkannya seharga 64 juta euro

Transfers
Manchester City
Nottingham Forest
T. Reijnders

Tijjani Reijnders berpotensi meninggalkan Manchester City hanya setelah satu musim. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Nottingham Forest menunjukkan minat serius kepada pemain internasional Belanda tersebut.

Reijnders datang musim panas tahun lalu dari AC Milan dengan nilai 55 juta euro, tempat ia merupakan salah satu bintang yang tak terbantahkan. Pemain asal Zwolle itu juga mengawali kariernya dengan kuat di Manchester, tetapi perlahan namun pasti tersingkir ke bangku cadangan.

Reijnders yang berusia 28 tahun masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030 di Etihad Stadium, tempat Enzo Maresca sejak musim panas ini menjadi penerus legenda klub Pep Guardiola.

Masih belum jelas sejauh mana Maresca melihat Reijnders cocok dalam rencananya. Nottingham bagaimanapun juga benar-benar tertarik kepada Reijnders dan telah memasukkannya ke dalam daftar pendek mereka.

Forest tetap harus berinvestasi besar untuk Reijnders, yang menurut The Daily Mail dibanderol 64 juta euro. Dengan demikian, City akan meraih sedikit keuntungan transfer dari mantan pemain AZ itu, yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Newcastle United dan Atlético Madrid.

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Reijnders mencatatkan total 2.810 menit bermain untuk City pada musim lalu. Dalam periode itu, ia menyumbang tujuh gol, lima di antaranya di Premier League, serta delapan assist.

Nottingham sudah lebih dulu mendatangkan seorang gelandang tengah, Xaver Schlager (RB Leipzig, bebas transfer). Di sisi lain, mereka kehilangan pemain bintang Elliot Anderson, yang pindah ke Man City dengan nilai mencapai 135 juta euro.

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