Tijjani Reijnders bisa meninggalkan Manchester City lewat transfer yang sangat mencolok

Manchester City dan Al-Qadsiah sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai transfer Tijjani Reijnders. Hal itu dilaporkan Fabrizio Romano pada Kamis.

Kedua klub sudah dekat dengan kesepakatan soal nilai transfer sebesar 60 juta euro. Namun, Reijnders sendiri masih harus diyakinkan.

Nottingham Forest, yang juga tertarik kepada gelandang tersebut, terus memantau situasi dengan saksama.

Reijnders yang berusia 28 tahun masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga pertengahan 2030. Kini, pemain yang sudah 35 kali membela timnas itu dihadapkan pada pilihan menarik.

Reijnders bergabung musim panas tahun lalu dari AC Milan dengan nilai 55 juta euro, klub tempat ia menjadi salah satu bintang yang tak tergantikan. Pemain asal Zwolle itu juga mengawali kiprahnya di Manchester dengan kuat, tetapi perlahan namun pasti tersingkir ke bangku cadangan.

Pada musim lalu, Reijnders mencatatkan total 2810 menit bermain untuk Manchester City. Dalam periode itu, ia mencetak tujuh gol, lima di antaranya di Premier League, serta delapan assist.

Kini, Reijnders bisa mengikuti jejak rekan sesama pemain internasional, Crysencio Summerville. Ia menandatangani kontrak dengan Al-Hilal di Saudi Pro League setelah tampil apik di Piala Dunia.