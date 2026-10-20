Tijjani Reijnders membantu klubnya, Al-Qadsiah, meraih kemenangan pada menit-menit terakhir dalam laga Liga Pro Saudi, Selasa. Gelandang asal Belanda itu mencetak satu-satunya gol ke gawang Al-Taawon pada menit keenam waktu tambahan: 0-1.

Al-Qadsiah mendominasi hampir sepanjang pertandingan, tetapi tak kunjung mampu membuka keunggulan. Karena itu, laga sempat tampak akan berakhir tanpa gol.

Dalam lima menit waktu tambahan pun, Al-Qadsiah tampaknya belum mampu mencetak gol. Namun, serangan terakhir mereka akhirnya menghasilkan gol 0-1. Reijnders menerima bola sekitar 15 meter dari gawang, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut bawah.

Itu menjadi gol keenam di semua kompetisi bersama klubnya saat ini bagi pemain asal Zwolle tersebut, yang didatangkan dari Manchester City pada musim panas ini dengan biaya transfer 61 juta euro.

Al-Qadsiah kini juga memimpin klasemen Liga Arab Saudi dengan 25 poin dari 10 pertandingan. Al-Taawon berada dalam posisi yang jauh lebih buruk, yakni di peringkat ke-17.

Meski begitu, Al-Hilal yang berada di peringkat kedua dengan 24 poin dari 9 pertandingan, serta Al-Nassr yang mengoleksi 19 poin dari 8 pertandingan, telah memainkan lebih sedikit laga daripada Al-Qadsiah. Keduanya masih bisa menyamai perolehan poin tim Reijnders atau bahkan melampauinya.