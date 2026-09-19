Tijjani Noslin dan Kenneth Taylor memainkan peran krusial dalam kemenangan Lazio, yang menyamai AS Roma dan Inter

Lazio melanjutkan start luar biasa mereka musim ini dengan hasil yang pantas pada Sabtu malam. Klub ibu kota itu menang 0-2 atas Venezia berkat salah satunya gol Tijjani Noslin, dan kini setelah lima laga mengoleksi poin yang sama (13) dengan pemuncak klasemen AS Roma dan Inter.

Kemenangan pada babak pertama masih jauh ketika Venezia mendapat penalti setelah kiper Christos Mandas terlambat melakukan intervensi. John Yeboah mengambil tanggung jawab itu, tetapi Mandas menebus kesalahannya dengan sangat baik lewat penyelamatan gemilang.

Lazio sama sekali tidak boleh mengeluh karena saat jeda skor masih 0-0. Setelah penalti yang gagal itu, tuan rumah kembali menyia-nyiakan dua peluang besar, melalui Thórir Helgason dan sekali lagi Yeboah. Mandas menjaga Biancocelesti tetap bertahan.

Setelah jeda, Lazio akhirnya memukul telak. Kenneth Taylor memainkan peran krusial dengan berputar cepat di dalam kotak penalti dan memaksa lawan langsungnya melakukan pelanggaran. Mattia Zaccagni menuntaskan penalti yang kemudian diberikan itu.

Pada menit ke-60, Noslin juga mengambil peran utama. Penyerang asal Amsterdam itu mendapat umpan sempurna dari Nuno Tavares dan menyundul bola dengan keras melewati mantan kiper Volendam, Filip Stankovic: 0-2.

Itu sudah menjadi laga Serie A kedua secara beruntun di mana Noslin mencetak gol untuk Lazio. Mantan pemain, antara lain, Fortuna Sittard itu pekan lalu juga sangat berharga lewat golnya dalam big match melawan AC Milan (2-2).

Lazio akan melanjutkan Serie A setelah jeda internasional dengan laga kandang melawan AC Monza. Venezia yang berada di dasar klasemen dan masih tanpa poin, kembali menanti tugas yang sangat berat pada pekan berikutnya: tandang ke Atalanta.



