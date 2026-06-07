Tiga tahun setelah terdegradasi ke divisi ketiga, Málaga CF mengambil langkah penting menuju LaLiga

Málaga CF telah mengambil langkah penting menuju promosi ke LaLiga pada hari Minggu. Tim asal Andalusia ini memenangkan pertandingan leg pertama semifinal babak play-off dengan skor 0-1 atas UD Las Palmas. Pertandingan leg kedua akan digelar pada hari Rabu.

Pada 2013, Málaga nyaris mencapai semifinal Liga Champions dan berharap dengan investasi yang memadai dapat secara permanen bergabung dengan jajaran papan atas Spanyol.

Pada tahun-tahun berikutnya, Málaga selalu finis di papan tengah, sebelum pada 2018 mereka terdegradasi ke divisi kedua sebagai tim terbawah.

Kembalinya ke level tertinggi tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu lama. Bahkan, pada 2023, klub ini terdegradasi ke divisi ketiga Spanyol.

Málaga akan kembali promosi ke LaLiga 2 pada musim berikutnya (2023/24). Musim ini, klub tersebut finis di peringkat keempat, sehingga mendapatkan tiket ke babak play-off.

Di babak play-off tersebut, mantan klub Ruud van Nistelrooij, Isco, dan Santi Cazorla ini kini memulai dengan sangat baik. David Larrubia mencetak gol tunggal pertandingan tersebut setelah hampir satu jam pertandingan.

Jika keunggulan ini tidak terlepas di hadapan pendukungnya sendiri pada Rabu, Los Boquerones akan bertanding di final babak play-off melawan UD Almería atau CD Castellón pada akhir bulan ini. Setelah hasil imbang 1-1 di leg pertama, Almería akan menikmati keunggulan sebagai tuan rumah pada Selasa.