Tiga pukulan bagi Portugal! Bernardo Silva, Ruben Dias, dan Joao Palhinha tinggalkan skuad jelang laga krusial kontra Wales

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Portugal kehilangan tiga pemain senior menjelang laga terakhir fase grup Liga Bangsa-Bangsa melawan Wales. Ruben Dias dan Joao Palhinha harus absen karena skorsing, sementara Bernardo Silva dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan medis.

Iklan

Kepergian tiga pemain mengacaukan rencana Jorge Jesus

Portugal menghadapi masalah besar dalam menentukan susunan pemain jelang laga penentuan Liga Bangsa-Bangsa di Cardiff pada Selasa, setelah Ruben Dias, Joao Palhinha, dan Bernardo Silva meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Kabar ini datang pada saat sulit bagi Portugal, yang masih terpukul oleh kekalahan mengejutkan 4-1 dari Denmark di kandang sendiri, di Braga . Dias dan Palhinha memang sudah diperkirakan absen karena alasan disiplin, tetapi kehilangan Silva menjadi pukulan paling berat bagi persiapan skuad.

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) mengonfirmasi bahwa Silva, yang menjadi kapten dan mencetak satu-satunya gol timnya saat kalah dari Denmark, tidak akan ikut bepergian bersama rombongan setelah dinyatakan tidak dalam kondisi fisik yang memadai. Gelandang tengah itu awalnya duduk di bangku cadangan saat melawan Denmark, lalu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Pernyataan resmi di situs federasi menjelaskan kondisi kesehatan sang pengatur permainan. "Bernardo Silva telah menjalani evaluasi klinis dan dinyatakan tidak dalam kondisi yang memadai oleh Departemen Kesehatan dan Performa FPF, sehingga ia juga diizinkan meninggalkan skuad," jelas federasi dalam laporan yang dikutip O Jogo.

Dias dan Palhinha absen karena skorsing

Selain kekhawatiran soal cedera Silva, Jorge Jesus juga harus kehilangan dua pemain penting di lini pertahanannya. Bek Manchester City Ruben Dias dan gelandang Benfica Joao Palhinha sama-sama menerima kartu kuning dalam kekalahan berat dari Denmark, yang membuat keduanya otomatis terkena skorsing satu pertandingan. Absennya mereka meninggalkan kekosongan besar di area pertahanan saat Portugal berusaha bangkit dari laga pertama mereka sejak perpisahan resmi dengan penyerang legendaris Cristiano Ronaldo.

Meski sejumlah pemain penting absen, Portugal masih memegang kendali atas nasibnya sendiri di Grup A4. Portugal saat ini memuncaki klasemen dengan 12 poin, unggul tiga poin atas Denmark yang berada di posisi kedua. Dengan 24 pemain tersisa dalam rombongan, satu poin di Wales sudah cukup untuk mengamankan posisi pertama dan memastikan mereka menjadi unggulan dalam undian perempat-final mendatang.

Iklan Iklan

Jorge Jesus menuntut respons segera

Namun, dampak psikologis dari kekalahan memalukan baru-baru ini dari Denmark tetap menjadi perhatian staf pelatih. Melalui media sosial, Jesus menyampaikan pesan kepada para penggemar setelah kekalahan bersejarah di Braga dan mengakui timnya tampil jauh di bawah harapan. Pelatih berpengalaman yang menggantikan Roberto Martinez itu berbicara terus terang soal penampilan tim, tetapi tetap optimistis terhadap kemajuan skuad secara keseluruhan. Ia meminta para pemainnya tetap bersatu saat bersiap menghadapi atmosfer tidak bersahabat yang diperkirakan akan menyambut mereka di Cardiff City Stadium.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya WAL UEFA Nations League A 14.45 POR Tonton

"Kami tidak selalu mendapatkan hasil yang kami inginkan. Kemarin, kami tidak tampil dalam performa terbaik, tetapi satu pertandingan tidak menghapus semua kerja keras yang telah kami lakukan," tulis Jesus di akun resmi Instagram miliknya. "Empat kemenangan dalam lima pertandingan, dan kami masih memuncaki grup. Kami menang bersama dan kalah bersama. Sekarang saatnya menganalisis, belajar dari kesalahan, dan terus bekerja, bersatu serta bertekad mencapai tujuan kami."

Persiapan terakhir jelang laga di Cardiff

Tim menjalani sesi pemulihan terakhir secara tertutup di Sporting City, Braga, sebelum terbang ke ibu kota Wales. Pada Senin, skuad dijadwalkan berlatih di stadion tempat pertandingan akan digelar, memberi 24 pemain yang tersisa kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Staf pelatih mengharapkan penampilan bertahan yang jauh lebih solid daripada yang terlihat pada Sabtu, ketika gol-gol Pierre-Emile Hojbjerg dan Joachim Andersen, serta dua gol Rasmus Hojlund, membuat Portugal menelan kekalahan telak.

Iklan

Wales, yang saat ini berada di dasar grup dengan hanya tiga poin, berharap bisa memanfaatkan absennya sejumlah pemain bintang Portugal. Namun, bagi Jesus dan para pemainnya, tujuannya tetap jelas: menghindari kekalahan dan mempertahankan status mereka sebagai salah satu tim unggulan Eropa.