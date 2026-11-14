Tiga posisi yang masih diperebutkan, dua perubahan yang sudah pasti, dan tanda tanya soal Calafiori: pilihan Mancini untuk laga Belgia kontra Italia

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Belgia dan Italia memperebutkan tiket ke perempat-final Nations League dalam duel langsung. Roberto Mancini masih menghadapi banyak tanda tanya soal susunan pemain setelah kehilangan dua pemain inti penting dari laga yang dimenangi melawan Prancis. Ia akan melakukan sejumlah perubahan.

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Kemenangan meyakinkan 3-1 atas Prancis di San Siro membawa Roberto Mancini dan Italia untuk sementara ke puncak Grup 1 Liga A Nations League 2026/2027. Namun, untuk lolos ke perempat-final turnamen, Italia tetap harus menghindari kekalahan dalam laga penentuan melawan Belgia di Stadion Raja Baudouin, Brussel, pada Minggu, 15 November, mulai pukul 20.45.



DUA DARI TIGA HASIL - Untuk lolos, Italia harus finis di dua besar grup. Saat ini, Italia berada di posisi pertama dengan 10 poin, unggul atas Prancis yang memiliki jumlah poin sama, sementara Belgia membuntuti dengan sembilan poin. Artinya, Italia masih bisa lolos meski kalah jika Prancis juga kalah, dan hasil imbang pun cukup (tanpa mempertimbangkan hasil Prancis) saat menghadapi tim asuhan Van Bommel.

Namun, dalam konferensi pers, Mancini menanggapi pelatih Belgia yang berharap Italia bermain hati-hati dengan menegaskan bahwa timnya akan tampil sangat menyerang: "Berdiri menunggu bukan bagian dari mentalitas kami. Lagi pula, situasi bisa berubah dalam sekejap dan setelah itu kami mungkin tidak bisa membalikkan keadaan. Kami selalu bermain dengan niat menang karena keberanianlah yang membawa Anda meraih kemenangan."

CAMBIAGHI DAN FRATTESI HARUS DIGANTI - Karena itu, Mancini akan menurunkan susunan pemain yang sebisa mungkin mencerminkan penampilan melawan Prancis: formasi dasar 4-3-3 dengan pemain sayap yang aktif menyerang, baik di lini depan maupun belakang. Dua perubahan tak terhindarkan karena seusai pertandingan Mancini kehilangan Frattesi (masalah otot) dan Cambiaghi (nyeri pergelangan kaki).

KONDISI CALAFIORI AKAN DIEVALUASI - Selain dua pemain yang dipastikan absen, Mancini mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa ia masih meragukan kondisi salah satu pemain langganan starter lainnya, Riccardo Calafiori. Bek Arsenal itu kini juga telah menjadi bek kiri dalam skema Italia, tetapi kondisinya belum prima dan ia membutuhkan istirahat. Kondisinya akan dievaluasi besok: "Calafiori adalah salah satu pemain yang kondisinya perlu dievaluasi."

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PARA PEMAIN YANG DIPASTIKAN TAMPIL - Mancini sudah memastikan Donnarumma di bawah mistar (tetap menjadi kapten meski melakukan blunder melawan Prancis), Bastoni (tidak terkena skorsing karena kartu kuning yang ditampilkan dalam grafis merupakan kesalahan) dan Scalvini di lini belakang, Barella serta Tonali di lini tengah, dan Pio Esposito di depan sebagai penggerak utama serangan.

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TIGA POSISI MASIH DIPEREBUTKAN - Dua persaingan pertama terjadi di posisi bek kanan, dengan Palestra berupaya menggeser Kayode yang juga tampil aktif menyerang di San Siro, serta di posisi pengganti Frattesi. Doumbia lebih diunggulkan sebagai pengganti langsung di posisi gelandang tengah, tetapi Fagioli semakin dipertimbangkan sebagai pengatur permainan. Jika opsi itu dipilih, Tonali akan digeser ke posisi Frattesi. Persaingan ketiga terjadi di posisi sayap kanan serangan. Vergara siap menggantikan Sebastiano Esposito, yang menjadi starter melawan Prancis, tetapi keputusan ini juga bisa bergantung pada siapa yang menggantikan Cambiaghi.

PERAN DIMARCO - Penggantian Cambiaghi sangat bergantung pada apakah Calafiori tampil atau tidak karena Mancini menegaskan bahwa ia sudah lama mempertimbangkan Dimarco sebagai pemain sayap di lini depan. Jika pemain Arsenal itu tampil, Dimarco akan bermain sebagai winger, dengan Vergara yang lebih piawai dalam duel satu lawan satu di sisi seberang. Namun, jika Calafiori tidak bisa tampil, opsi yang lebih solid adalah menarik Dimarco ke belakang dan menahannya di posisi bek kiri, lalu menempatkan pemain yang piawai dalam duel satu lawan satu di depannya. Vergara bisa bergeser ke kiri (dan Sebastiano Esposito ke kanan), atau pemain yang masih sangat muda seperti Alphadjo Cisse atau Mattia Liberali bisa menjalani debut sebagai starter.

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PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN BELGIA VS ITALIA



BELGIA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Pelatih: Van Bommel.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Pelatih: Mancini.