Tiga posisi yang masih diperebutkan, dua perubahan yang sudah pasti, dan tanda tanya soal Calafiori: pilihan Mancini untuk Belgia vs Italia

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Belgia dan Italia memperebutkan tiket ke perempat final Nations League dalam duel langsung. Roberto Mancini menghadapi banyak tanda tanya terkait susunan pemain setelah kehilangan dua pemain inti penting dari laga yang dimenangi melawan Prancis. Ia akan melakukan sejumlah perubahan.

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Kemenangan meyakinkan 3-1 atas Prancis di San Siro membawa Roberto Mancini dan Italia untuk sementara memuncaki Grup 1 Liga A Nations League 2026/2027. Namun, untuk lolos ke perempat-final, Italia tetap harus menghindari kekalahan dalam laga penentuan melawan Belgia di Stadion Raja Baudouin, Brussel, pada Minggu, 15 November, mulai pukul 20.45.



DUA DARI TIGA HASIL - Untuk lolos, Italia harus finis di salah satu dari dua posisi teratas grup. Saat ini, Italia berada di puncak dengan 10 poin, unggul atas Prancis yang juga mengoleksi 10 poin, sementara Belgia menyusul dengan sembilan poin. Artinya, Italia tetap bisa lolos meski kalah jika Prancis juga kalah, dan hasil imbang pun cukup (tanpa memperhitungkan hasil Prancis) saat menghadapi tim asuhan Van Bommel.

Namun, dalam konferensi pers, Mancini menanggapi pelatih Belgia yang mendorong Italia bermain hati-hati dengan menegaskan pendekatan yang sangat ofensif: "Bertahan sambil menunggu bukan bagian dari mentalitas kami, apalagi situasi bisa berubah dalam sekejap dan setelah itu kami mungkin tak mampu mengejar ketertinggalan. Kami selalu bermain dengan niat menang, karena keberanianlah yang membawa Anda meraih kemenangan."

CAMBIAGHI DAN FRATTESI HARUS DIGANTI - Karena itu, Mancini akan menurunkan susunan pemain yang sebisa mungkin mencerminkan apa yang terlihat saat melawan Prancis: formasi dasar 4-3-3 dengan pemain di sisi lapangan yang aktif membantu serangan, baik di lini depan maupun belakang. Dua perubahan tak terhindarkan karena setelah pertandingan tersebut Mancini kehilangan Frattesi (masalah otot) dan Cambiaghi (nyeri pergelangan kaki).

KONDISI CALAFIORI AKAN DIEVALUASI - Selain dua pemain yang dipastikan absen, Mancini mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa ia masih ragu soal salah satu pemain inti lainnya, Riccardo Calafiori. Bek Arsenal itu kini juga sudah dipastikan menempati posisi bek kiri dalam skema Italia. Kondisinya belum prima dan ia membutuhkan istirahat, sehingga akan dievaluasi besok: "Calafiori adalah salah satu pemain yang kondisinya harus dievaluasi."

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PILIHAN YANG SUDAH PASTI - Mancini sudah memastikan Donnarumma di bawah mistar (tetap menjadi kapten meski melakukan blunder melawan Prancis), Bastoni (yang tidak terkena skorsing karena kartu kuning yang ditampilkan dalam grafis merupakan kesalahan) dan Scalvini di lini belakang, Barella dan Tonali di lini tengah, serta Pio Esposito di depan sebagai motor utama serangan.

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TIGA POSISI MASIH DIPEREBUTKAN - Dua persaingan pertama terjadi di posisi bek kanan, dengan Palestra berusaha menggeser Kayode yang tampil aktif menyerang di San Siro, serta di posisi pengganti Frattesi. Doumbia lebih diunggulkan sebagai pengganti langsung di posisi gelandang tengah, tetapi Fagioli semakin diperhitungkan sebagai pengatur permainan. Jika Fagioli dimainkan, Tonali akan digeser ke posisi gelandang tengah. Persaingan ketiga ada di posisi penyerang sayap kanan. Vergara siap menggantikan Sebastiano Esposito yang menjadi starter saat melawan Prancis, tetapi keputusan ini juga bisa bergantung pada siapa yang menggantikan Cambiaghi.

PERAN DIMARCO - Pengganti Cambiaghi sangat bergantung pada apakah Calafiori bermain atau tidak karena Mancini menegaskan bahwa ia sudah lama mempertimbangkan untuk memainkan Dimarco sebagai pemain sayap yang lebih menyerang. Jika bek Arsenal itu bermain, Dimarco akan menempati posisi penyerang sayap, dengan Vergara di sisi lain yang lebih piawai dalam duel satu lawan satu. Sebaliknya, jika Calafiori tidak bisa bermain, opsi yang lebih solid mungkin adalah menarik Dimarco ke belakang sebagai bek sayap dan menempatkan pemain yang piawai dalam duel satu lawan satu di depannya. Vergara bisa bergeser ke kiri (dan Sebastiano Esposito ke kanan), atau pemain yang sangat muda seperti Alphadjo Cisse atau Mattia Liberali bisa menjalani debut sebagai starter.

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PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN BELGIA-ITALIA



BELGIA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Pelatih: Van Bommel.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Pelatih: Mancini.