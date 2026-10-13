Pada musim debutnya setelah kepindahan senilai 18 juta euro dari PSV Eindhoven, ia memang mencetak tiga gol dalam pertandingan resmi hingga Oktober. Namun, sejak itu ia bergulat dengan cedera dan penurunan performa. Sudah hampir tepat setahun ia tidak terlibat dalam gol bagi klub asal Sachsen tersebut. Dalam tiga pertandingan Bundesliga terakhir, ia bahkan sama sekali tidak terlihat di lapangan.

Bakayoko memang tidak masuk skuad Leipzig dalam dua pertandingan sebelum jeda internasional yang sangat panjang, maupun dalam pertandingan pertama setelahnya. Seperti yang kini dikonfirmasi pelatih Martin Demichelis, pencoretan itu merupakan tindakan disipliner.

"Dia melakukan kesalahan kecil. Namun, itu tetap menjadi urusan kami. Kami sudah berbicara, dia berlatih seperti biasa pada Minggu. Saya bahkan sudah lupa apa yang dia lakukan. Masalahnya sudah selesai," kata pria asal Argentina itu menjelang pertandingan Liga Champions melawan mantan klub Bakayoko pada Selasa malam.

Akankah Johan Bakayoko menjadi rekrutan gagal di RB Leipzig?

Menurut laporan surat kabar Bild, Bakayoko sudah beberapa kali datang terlambat ke kegiatan wajib di Leipzig. Kemampuan sepak bolanya tetap tidak diragukan di RB meski ia mengawali kiprahnya dengan tersendat. Namun, klub khawatir akan kurangnya fokus sang pemain sayap.

Menurut laporan tersebut, Bakayoko kembali menunjukkan hal itu pada Senin. Ia tiba di fasilitas latihan Leipzig bukan dengan mobil dinasnya, melainkan mobil pribadinya. Karena itu, ia tidak diizinkan parkir di halaman dalam pusat latihan.

Bahwa pemain berusia 23 tahun itu tengah berada di titik terendah dalam kariernya, yang dimulai dengan begitu menjanjikan di Eindhoven, juga kembali terlihat baru-baru ini. Bakayoko belum mendapat panggilan ke tim nasional Belgia sejak November 2024. Setelah Piala Dunia pun, untuk sementara ia tampaknya belum masuk rencana pelatih baru Mark van Bommel. Ia tidak dipanggil untuk pertandingan Nations League.

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Apakah posisi Martin Demichelis di RB Leipzig sudah terancam?

Saat Bakayoko absen karena tindakan disipliner, RB bangkit dari awal musim yang tidak konsisten seusai jeda internasional dan melumat Eintracht Frankfurt 6-0. Kemenangan telak itu terutama memperkuat posisi Demichelis, yang kabarnya sudah berada di bawah tekanan.

Sebelumnya, muncul laporan bahwa posisi Demichelis mulai menjadi perbincangan di Leipzig dan nama Julian Nagelsmann semakin sering disebut di balik layar. Namun, hal itu tidak pernah terjadi, tegas penerus Klopp, Roger Schmidt, baru-baru ini dalam acara Aktuelles Sportstudio di ZDF.

Klub asal Sachsen itu kini berupaya memperbaiki awal kiprah mereka yang sangat buruk di Liga Champions pada Selasa. Pada laga pembuka fase liga kompetisi tersebut, Leipzig dihajar Como 1-4.



