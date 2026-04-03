'Tiga perempat penggemar Ajax tidak menginginkan kontrak baru untuknya'

Henk Spaan menantikan pertandingan antara Ajax dan FC Twente. Kolumnis Het Parool ini terutama penasaran dengan apa yang akan dilakukan Wout Weghorst saat menghadapi klub asal Enschede tersebut.

Spaan menulis bahwa ia menantikan pertandingan besar Eredivisie di Johan Cruijff ArenA karena berbagai alasan. “Yang pertama adalah Wout.”

“Di Ajax Showtime, sebuah fanzine online, mereka mengadakan jajak pendapat: apakah Ajax harus menawarkan kontrak baru kepada Weghorst atau tidak? Seperempat dari lima ratus peserta menjawab ya, tiga perempat menjawab tidak,” kata Spaan membagikan hasilnya.

Dia sendiri masih memberikan Weghorst keuntungan dari keraguan, dengan nilai 6 di rubrik “Spaan memberi nilai”. “Ini akan memotivasi Wout, karena semua komentar tentang dirinya memicu semangatnya.”

Weghorst yang berusia 33 tahun telah bermain selama 1.706 menit untuk Ajax musim ini, tersebar di 27 pertandingan resmi.

Dalam pertandingan tersebut, Weghorst mencetak tujuh gol dan dua assist. Kontraknya di Ajax akan berakhir setelah musim ini.

Selama periode pertandingan internasional terakhir, Weghorst memainkan pertandingan internasional ke-50 dan ke-51nya bersama tim nasional Belanda.