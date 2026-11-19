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Pelatih Ajax Míchel Sánchez menyambut sebagian besar skuadnya di De Toekomst pada Kamis. Namun, pelatih asal Spanyol itu harus menjalani latihan tanpa Tolu Arokodare, Oscar Gloukh, dan Abdellah Ouazane.

Ajax menyebut ketiganya baru kembali ke Amsterdam sesaat sebelum latihan Kamis sehingga tidak ikut serta. Karena itu, tampaknya tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan ketersediaan mereka saat menghadapi ADO Den Haag pada Minggu, meski Míchel kemungkinan akan memberikan kejelasan soal itu pada Jumat.

Baik Tolu maupun Ouazane menjalani periode tugas internasional yang sukses. Tolu melanjutkan performa apiknya bersama Ajax saat membela Nigeria. Masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak dua gol untuk membawa timnya mengalahkan Tanzania ( 3-1) .

Empat hari kemudian, Tolu mendapat tempat di susunan pemain inti saat kembali menghadapi Tanzania. Namun, bahkan ia tak mampu mencegah laga berikutnya dalam kualifikasi Piala Afrika itu berakhir imbang 0-0.

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Sementara itu, Ouazane, yang masih berusia 17 tahun, menjalani debutnya sebagai pemain inti Maroko dengan sangat sukses. Beberapa hari setelah debutnya melawan Niger ( 5-1 ), ia mencetak gol yang membawa Maroko meraih kemenangan 0-1 dalam laga 'tandang' melawan Niger di Rabat.

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Gol itu menjadikan Ouazane pencetak gol termuda dalam sejarah Maroko. Ia juga turut mengantar Maroko mencapai peringkat kelima yang bersejarah dalam ranking dunia FIFA.

Berbeda dengan Tolu dan Ouazane, Gloukh tidak sepenuhnya berhasil memberi dampak bersama Israel. Setelah bermain imbang melawan Kosovo (0-0) dan Austria (1-1), Israel finis terakhir di grup UEFA Nations League mereka.

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Ketiga pemain itu merupakan sosok penting bagi Míchel, yang berharap Ajax dapat melanjutkan performa bagusnya sebelum jeda internasional saat menghadapi ADO pada Minggu. Ajax memenangi lima dari enam laga terakhirnya sebelum jeda.

ADO tampaknya menjadi lawan ideal bagi Ajax untuk membangun kepercayaan diri. Tim asal Den Haag itu berada di peringkat ke-17, meski memenangi laga terakhirnya (3-1 atas Sparta Rotterdam). Mantan pelatih Ajax Maurice Steijn juga akan kembali mendampingi ADO dari tepi lapangan.