Tiga pemain Real Madrid membuat Arbeloa bingung menjelang laga melawan Bayern Munich... Siapa yang akan dia pilih?

Real bersiap menghadapi fase penentuan musim ini

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dihadapkan pada pilihan sulit untuk menentukan pemain inti di posisi bek kiri, menurut laporan media Spanyol.

Surat kabar "Marca" Spanyol melaporkan pada hari Jumat ini bahwa Ferran Garcia, Alvaro Carreras, dan Ferland Mendy bersaing untuk mendapatkan tempat di susunan pemain inti, menjelang pertandingan melawan Bayern Munich yang dinanti-nantikan, serta fase penentuan di La Liga.

Surat kabar Madrid tersebut menyoroti bahwa Carreras telah mendapatkan kepercayaan besar sepanjang musim ini, sementara Ferland Mendy selalu menimbulkan ekspektasi, selama kondisi fisiknya memungkinkan dia untuk bermain.

Sedangkan Ferran Garcia telah membuktikan dalam beberapa pekan terakhir bahwa ia tampil kuat saat mendapat kesempatan bermain secara konsisten, hal ini membuat Arbeloa bingung dalam menentukan pilihan terbaik untuk posisi tersebut.

Real Madrid saat ini bersiap menghadapi tuan rumah Mallorca, besok Sabtu di La Liga, sebelum pertandingan yang sangat penting, di mana mereka akan menjamu rivalnya Bayern Munich dalam El Clásico Eropa, Selasa mendatang, dalam leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion Santiago Bernabéu.

