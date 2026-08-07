Kepala pemasaran Bayern Munchen, Rouven Kasper, mengungkapkan bahwa selama perjalanan terkini raksasa Jerman itu ke Korea Selatan dan Hong Kong, jersey Manuel Neuer, Joshua Kimmich, dan Luis Diaz khususnya laris terjual.

Selain itu, jersey sejumlah pemain yang lebih muda juga diminati, misalnya milik Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof. Namun, Kasper tidak menyebut pemain-pemain lain yang sangat terkenal secara internasional seperti striker bintang Harry Kane, Michael Olise, atau Jamal Musiala.

Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan fakta bahwa Kane, Olise, dan Musiala sama-sama tidak ikut dalam perjalanan Bayern ke Asia karena berbagai alasan.

Sementara Kane dan Olise masih berlibur setelah Piala Dunia yang panjang dan menguras tenaga bersama Inggris dan Prancis, Musiala masih bergelut dengan dampak ringan yang tersisa dari cedera seriusnya tahun lalu. Dalam operasi yang telah direncanakan, pelat logam di pergelangan kaki yang cedera itu telah dilepas.

Bersama rekan-rekan setimnya, Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies, rekrutan anyar Ismael Saibari, dan Bryan Zaragoza, pemain tim nasional Jerman itu karena itu berlatih secara individual di Säbener Straße, Munchen.

FC Bayern Munchen jalani laga kompetitif pertama melawan BVB

Pada Rabu, Bayern menjalani laga uji coba kedua dalam tur Asia mereka di Hong Kong melawan juara Liga Europa, Aston Villa. Dalam uji coba pertama melawan klub Korea Selatan Jeju SK FC, FCB menang 2-1 pada Selasa lalu.

Pada Sabtu, sang juara rekor itu akhirnya akan kembali ke Munchen, sebelum setelah satu laga persahabatan lagi pada 15 Agustus melawan RB Leipzig, laga kompetitif pertama musim baru menanti pada 22 Agustus di Supercup melawan BVB.