Bagikan Ikuti GOAL di Google

Spanyol mencatat kemenangan terbesar kedua dalam sejarah Piala Dunia U-17 FIFA pada Senin setelah membantai Fiji 15-0 di Qatar. Rafa Cruz, Roberto Tomas, dan Guillermo Trujillano sama-sama mencetak hat-trick. Kekalahan telak di Grup H itu menjadi yang terberat bagi tim U-17 Fiji di turnamen tersebut dan memperparah masalah mereka di lini pertahanan.

Iklan

Spanyol mengamuk di Qatar

Spanyol mendominasi Fiji sejak peluit awal pada 23 November dan unggul 9-0 saat turun minum sebelum menambah enam gol pada babak kedua. Cruz menuntaskan laga dengan lima gol setelah melengkapi hat-trick dalam 21 menit, sementara Tomas dan Trujillano masing-masing mencetak gol lewat penalti untuk memastikan hat-trick mereka. Marco Company, pemain pengganti Yeremaiah Ramos, dan Jorge Dominguez Lituba yang mencetak dua gol melengkapi kemenangan besar bersejarah tim Eropa itu.

Selisih bersejarah tunjukkan kesenjangan besar

Skor 15-0 menjadi kemenangan terbesar Spanyol sepanjang sejarah Piala Dunia U-17 FIFA, melampaui kemenangan mereka sebelumnya, 13-0 atas Selandia Baru pada 1997. Sepanjang sejarah kompetisi, hanya kemenangan luar biasa Maroko 16-0 atas Kaledonia Baru pada edisi 2025 yang mencatat selisih gol lebih besar.

Bagi Fiji, kekalahan ini menjadi kemunduran besar dalam penampilan kedua mereka secara beruntun di ajang dunia tersebut. Setelah lebih dulu kalah 6-0 dari Maroko pada 20 November, tim Oseania itu telah kebobolan 21 gol dalam dua pertandingan Grup H tanpa mencetak satu gol pun. Jumlah itu sudah melampaui 20 gol yang mereka derita sepanjang kiprah mereka pada 2025 saat menghadapi Tunisia (6-0), Belgia (7-0), dan Argentina (7-0). Secara keseluruhan, mereka telah kebobolan 41 gol dan belum mencetak gol dalam lima pertandingan Piala Dunia.

Persiapan terganggu, kemajuan Fiji terhambat

Tanda-tanda masalah sudah terlihat dalam pemusatan latihan terakhir Fiji di Uni Emirat Arab. Seperti dilaporkan Oceania Football Center (OFCe), tim U-17 Fiji menelan tiga kekalahan beruntun dalam laga persahabatan melawan Vietnam (2-0), Tajikistan (5-1), dan Venezuela (9-0) sebelum bertolak ke Qatar. Dengan demikian, mereka kini telah kebobolan 37 gol dalam lima pertandingan sejak 9 November.

Iklan Iklan

Gangguan di luar lapangan semakin mempersulit kiprah mereka. Pelatih kepala tim nasional senior Stephane Auvray mengambil alih tim U-17 dalam waktu singkat setelah Sunil Kumar pindah ke PNG Hekari FC. Meski kapten Maikah Dau kembali dan beberapa pemain memiliki pengalaman dari turnamen tahun lalu, kekalahan-kekalahan telak itu menyoroti besarnya pekerjaan yang diperlukan dalam pembinaan pemain muda Fiji.

Fiji memburu gol pertama yang belum kunjung datang

Fiji menutup kiprah mereka di Grup H dengan menghadapi Tiongkok pada Kamis, 26 November, di Aspire Zone, Qatar. Karena peluang lolos ke fase gugur praktis sudah tertutup, skuad Auvray akan berusaha keras memperbaiki pertahanan dan tampil jauh lebih kompetitif. Yang terutama, tim U-17 Fiji ingin menghindari kegagalan mencetak gol untuk kedua kalinya secara beruntun di Piala Dunia.