Tiga pelatih papan atas ternyata tidak bisa direkrut oleh Ajax karena berbagai alasan

Dengan merekrut Míchel, Jordi Cruijff berhasil mendatangkan salah satu kandidat impiannya ke Ajax, demikian tulis pengamat klub Mike Verweij dari De Telegraaf. Surat kabar pagi tersebut juga mengungkap tiga nama lain yang masuk dalam daftar.

Bahwa Cruijff telah menargetkan tinggi musim panas ini, terlihat dari informasi yang disampaikan Verweij. “Di daftar keinginan direktur teknis tersebut juga terdapat nama-nama Pep Guardiola, Peter Bosz, dan Arne Slot.”

“Mereka ternyata tidak bisa direkrut karena berbagai alasan,” tambah jurnalis tersebut. Pada hari Selasa, menjadi jelas bahwa Ajax akan bekerja sama dengan Míchel, yang selama beberapa tahun terakhir bekerja di klub Spanyol, Girona.

Verweij juga mengetahui lebih banyak tentang susunan staf. “Sama seperti yang dilakukan Francesco Farioli sebelumnya, Michel membawa stafnya sendiri. Ajax juga akan menambahkan asistennya sendiri.”

Míchel adalah pengganti rekan senegaranya Óscar García, yang bersama Ajax memenangkan babak play-off untuk kompetisi Eropa dan dengan demikian memberikan tiket ke Conference League bagi tim asal Amsterdam tersebut.

Selama musim lalu, John Heitinga dan Fred Grim juga memimpin tim di Johan Cruijff Arena.

Pelatih baru Ajax ini sebelumnya bekerja di Rayo Vallecano, finalis Conference League, dan SD Huesca. Míchel telah bergabung dengan Girona sejak 2021, yang musim depan akan bermain di divisi kedua Spanyol.