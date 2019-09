Tiga Orang Sudah Daftarkan Diri Sebagai Bakal Calon Ketua Umum PSSI

Selain itu, ada lima orang yang mendaftarkan diri menjadi wakil ketua umum PSSI.

Komite Pemilihan (KP) PSSI mengeluarkan daftar terbaru orang-orang yang mendaftarkan diri untuk jadi bakal calon komite eksekutif (Exco) PSSI periode 2019-2023. Tercatat sudah ada 46 nama berdasarkan formulir deklarasi dukungan yang dikirimkan oleh Anggota PSSI kepada KP.

Dijadwalkan kongres pemilihan PSSI digelar pada 2 November 2019. Agenda tersebut bakal memilih satu ketua umum, dua wakil ketua umum, dan 12 anggota Exco PSSI untuk masa jabatan empat tahun ke depan.

Ada tiga nama bakal yang dideklarasikan oleh anggota PSSI untuk mengisi kursi sebagai ketua umum. Mereka adalah Mochamad Iriawan, Rahim Soekasah, dan Arif Wicaksono.

"Ada lima nama bakal calon wakil ketua umum dan 39 nama bakal calon anggota Exco," demikian bunyi rilis yang dikirimkan KP, Senin (30/9).

"Bakal calon Exco untuk periode 2019-2023 ini harus melengkapi dokumen, persyaratan serta mengisi dan menandatangani ormulir A-1 lembar konfirmasi bakal calon, formulir A-2 surat pernyataan bakal calon dan formulir integritas untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS)," tambahnya.

KP membuka pendaftaran untuk para bakal calon itu sejak 12 September sampai 3 Oktober 2019. Setelah itu, yang tidak lolos bisa mengajukan banding ke Komite Banding Pemilihan (KBP) PSSI.

Berikut daftar bakal calon komite eksekutif PSSI periode 2019-2023, hingga Senin (30/9):

A. Bakal Calon Ketua Umum

1. Mochamad Iriawan

2. Rahim Soekasah

3. Arif Putra Wicaksono

B. Bakal Calon Wakil Ketua Umum

1. Cucu Somantri

2. Iwan Budianto

3. Benny Erwin

4. Doni Setiabudi

5. Doli Sinomba

C. Bakal Calon Anggota Komite Eksekutif

1. Agus Ambo Djiwa

2. Agus Radar Sucahyo

3. Ahmad Riyad

4. Andi Darussalam

5. A.S Sukawijaya

6. Augie Benyamin

7. Benny Erwin

8. Bustami Zainudin

9. Dirk Soplanit

10. Edi Nurinda Susila

11. Endri Erawan

12. Faisal Rahman

13. Frans Lebu Raya

14. Gusti Randa

15. Haruna Soemitro

16. Hasani Abdul Gani

17. Hasnuryadi Sulaiman

18. Indra DT. Raja Lelo

19. Julius Raja

20. Juni Rahman

21. Justinus Laksana

22. Kodrat Shah

23. M. Jaelani Saputra

24. Mulyadi

25. Nazarudin Dek Gam

26. Nirmala Dewi

27. Nisan Setiadi

28. Papat Yunisal

29. Pieter Tanuri

30. Rezza Mahaputra Lubis

31. Sabaruddin Labamba

32. Sonhadji

33. Sumardji

34. Tommy Apriantono

35. Triana Dewi Seroja

36. Very Mulyadi

37. Vivin C. Sungkono

38. Yudo Hardiyanto

39. Yunus Nusi