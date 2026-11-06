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Tiga orang ditangkap karena melempar benda ke lapangan saat suporter Manchester United memprotes kepemilikan klub dalam kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions pada Selasa. Bola-bola tenis menghujani lapangan dari tribune Stretford End ketika tim asuhan Michael Carrick tertinggal 0-2. Pertandingan sempat dihentikan saat para pemain menyingkirkan bola-bola itu, sebelum United bangkit secara gemilang pada babak kedua.

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Suporter Manchester United Protes Keluarga Glazer dengan Bola Tenis dan Balon

Protes dimulai bahkan sebelum bola ditendang. Saat lagu kebangsaan Liga Champions diputar, ratusan balon hijau dan emas, warna yang digunakan untuk memprotes kepemilikan keluarga Glazer atas United, diangkat dan dipantul-pantulkan di tribune.

Kemudian, pada menit ke-20, ketika tim asuhan Gian Piero Gasperini unggul 2-0, suporter di tribune Stretford End melemparkan bola tenis hijau ke lapangan. Pertandingan dihentikan sementara para pemain United menyingkirkan bola-bola tersebut. Nyanyian yang menentang keluarga Glazer dan pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe juga terdengar di seluruh Old Trafford.

Polisi Konfirmasi 11 Penangkapan Setelah Laga Kontra Roma

Kepolisian Greater Manchester mengonfirmasi kepada The Athletic bahwa 11 orang ditangkap terkait berbagai insiden dalam pertandingan tersebut, tiga di antaranya karena melempar benda ke lapangan. Empat penangkapan lainnya terkait tindak penyerangan, termasuk penyerangan terhadap petugas layanan darurat, dua terkait pelanggaran ketertiban umum, satu terkait penipuan, dan satu terkait pelanggaran narkoba.

Suporter United telah memprotes keluarga Glazer sepanjang 21 tahun keterlibatan keluarga tersebut dengan klub. Dua laga kandang terakhir, yakni kekalahan 3-0 dari Bournemouth dan kemenangan atas Roma, diwarnai kemarahan terhadap para pemilik klub, direktur sepakbola Jason Wilcox, dan kepala eksekutif Omar Berrada.

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Carrick Tuntut Konsistensi Setelah Akhiri Rentetan Tanpa Kemenangan

Suasana baru membaik setelah jeda, ketika United bangkit untuk mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan yang berlangsung sejak September. Carrick kini menginginkan konsistensi yang jauh lebih baik. Ia mengatakan pada Jumat: "Kami hanya harus melakukan segalanya dengan lebih baik dalam waktu yang lebih lama. Ada periode dan momen dalam pertandingan tertentu ketika Anda melihat apa yang kami lakukan dan menyukainya, lalu menengok kembali dan berpikir: apa yang bisa kami perbaiki, apa yang perlu kami tingkatkan, apa yang kurang dari kami.

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"Ada momen-momen tertentu, momen kecil dalam pertandingan yang mungkin belum sepenuhnya siap kami hadapi, dan kami tidak mengambil keputusan yang baik. Itu bagian dari sepakbola. Namun, kami bisa melakukannya. Kami bisa konsisten dalam hal itu. Dan tentu saja, ketika kami datang pada Januari dan hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya atau apa pun, hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti yang baru saja saya katakan, segalanya mungkin terjadi dan kami bisa memenangi lebih banyak pertandingan. Namun, kami harus berusaha untuk meraihnya dan memastikan kami bisa melakukannya."

Apa Selanjutnya untuk Manchester United?

United kembali bermain di Old Trafford pada Minggu, saat menjamu Aston Villa di Liga Primer pukul 16.30 waktu Inggris.

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Tim asuhan Carrick berisiko memasuki jeda internasional di zona degradasi. Mereka berharap dukungan yang diterima pada babak kedua melawan Roma kembali terasa dalam pertandingan penting lainnya.