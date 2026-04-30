Tiga klub Eredivisie marah besar kepada KNVB: 'Sungguh tak masuk akal bahwa kami diperlakukan seperti ini!'

Keputusan KNVB untuk menyimpang dari waktu kick-off tradisional pada putaran ke-33 Eredivisie telah menimbulkan kekecewaan yang cukup besar di kalangan beberapa klub. Alih-alih kick-off seperti biasa pada pukul 14.30, semua pertandingan pada Minggu, 10 Mei akan dimainkan pada pukul 16.45.

Biasanya, dua putaran terakhir dimulai secara bersamaan pada siang hari pukul 14.30, tetapi kali ini asosiasi membuat pengecualian. Perpindahan ke sore hari ini tidak disukai oleh banyak pihak yang terlibat. Para pengurus menyebutnya sebagai keputusan yang tidak perlu dan tidak tepat yang tidak sejalan dengan kesepakatan sebelumnya.

Menurut Frank van Mosselveld, direktur FC Groningen, perubahan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengakomodasi klub-klub yang masih berkompetisi di level Eropa. “Ini untuk memfasilitasi klub-klub yang masih bermain di level Eropa,” jelasnya dalam podcast De Bestuurskamer.

Setelah AZ tersingkir oleh Shakhtar Donetsk, tidak ada lagi klub Belanda yang aktif di kompetisi Eropa. Dengan demikian, sepertinya ada ruang untuk kembali ke waktu pertandingan tradisional. Van Mosselveld menekankan bahwa pukul 14.30 juga secara luas dianggap sebagai waktu pertandingan yang ideal.

Namun, KNVB tetap berpegang pada pukul 16.45. Menurut Van Mosselveld, penyebabnya terletak pada masalah praktis di Sittard dan Breda, di mana kapasitas polisi yang tersedia tidak mencukupi. “Pemerintah kota tidak berhasil mengatur agar enam petugas polisi mulai bertugas dua jam lebih awal,” katanya dengan nada kritis.

Kekecewaan sang pengurus sangat besar. “Sekarang seluruh putaran pertandingan tetap dijadwalkan pukul 16.45. Begitulah sempit dan piciknya dunia sepak bola,” katanya dengan nada keras. Ia mengumumkan bahwa FC Groningen akan menindaklanjuti masalah ini: “Ini sungguh tak masuk akal bahwa kami diperlakukan seperti sandera.”

Wilco van Schaik, direktur NEC, juga tidak begitu memahami perkembangan situasi ini. Ia menyoroti dampaknya bagi para pendukung. “Saat ini ada sekitar seratus ribu, mungkin bahkan dua ratus ribu orang yang akan berangkat sekitar pukul 16.45, padahal kami sebenarnya bisa saja menayangkan pertandingan sepak bola pada pukul 14.30. Ini sungguh tak masuk akal.”

Terakhir, Jan-Willem van Dop dari Go Ahead Eagles juga mengungkapkan keterkejutannya. Mantan penjaga gawang ini menganggap tidak masuk akal bahwa pada awalnya waktu 16.45 dipilih. “Pilih saja pukul 14.30, seberapa sulitnya? Saya merasa ini sangat aneh,” kata Van Dop.