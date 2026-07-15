Tiga klub baru mendekati Feyenoord untuk merekrut Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa menarik minat Como 1907, Paris FC, dan Sunderland. Hal itu dilaporkan oleh Feyenoord Transfermarkt pada Rabu.

Pemain sayap berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2030. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Hadj Moussa mencapai 23 juta euro.

Namun, Feyenoord tidak akan melepasnya dengan harga tersebut. Klub asal Rotterdam itu tampaknya menargetkan angka rekor sebesar 37 juta euro.

Feyenoord telah menolak tawaran astronomis dari Arab Saudi. Hadj Moussa tampaknya ingin melanjutkan kariernya di Eropa.

Hadj Moussa pun diminati oleh beberapa klub di liga-liga top, namun kita harus menunggu hingga salah satu klub tersebut mengajukan tawaran konkret.

Pemain yang telah 18 kali membela timnas Aljazair ini lahir di Paris dan karenanya dapat kembali ke kota tempat ia dilahirkan.

Paris FC bukanlah klub terbesar, tetapi merupakan klub yang sangat kaya. Hal yang sama berlaku untuk Como. Sunderland, sebagai klub dari Liga Premier, juga memiliki dana yang melimpah.