Tiga kemenangan beruntun bagi Al-Ahli Jeddah menjelang laga melawan Al-Duhail di ajang Asia

Al-Ahli Jeddah bersiap menghadapi laga sengit melawan Al-Duhail dari Qatar, besok Senin, dalam rangkaian babak 16 besar Liga Champions Asia.

Al-Ahli terus mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut melalui latihan intensif, dengan tujuan meraih hasil positif untuk lolos ke babak selanjutnya di turnamen kontinental ini, memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan dukungan penonton.

Menurut surat kabar "Okaz", latihan Al-Ahli dihadiri oleh para pemain Ali Majrashi, Zakaria Hawsawi, serta pemain Prancis Valentin Atangana.

Kehadiran ketiganya dalam sesi latihan bersama memberikan dorongan positif bagi staf pelatih menjelang pertandingan yang dinantikan, di tengah upaya tim untuk meningkatkan kesiapan teknis dan fisik mereka.

Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memutuskan untuk menunda pertandingan yang semula dijadwalkan bulan lalu, sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam "turnamen terpusat" yang diselenggarakan oleh Arab Saudi, sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan turnamen dalam kondisi organisasi dan keamanan yang optimal.

