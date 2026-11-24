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PSG diperkirakan kehilangan dua pemain terpentingnya hingga akhir musim. Bursa transfer musim dingin pun bisa semakin menarik perhatian klub Paris itu.

Sesaat sebelumnya, Desire Doue masih merayakan golnya dengan gembira. Gol tersebut sempat membawa Paris Saint-Germain unggul 2-1 sebagai tim tamu dalam kemenangan 3-2 di Nice pada Sabtu petang. Namun, pada menit ke-39 yang nahas, semua itu menjadi tidak berarti.

Dalam sebuah insiden yang sangat tidak beruntung, lutut Desire Doue terpuntir tanpa kontak dengan lawan dan ia menjerit kesakitan . Rekan-rekan setimnya segera memanggil tim medis. Semua orang langsung menyadari bahwa Doue mengalami cedera serius. Sehari kemudian, pemain berusia 21 tahun itu dan PSG menerima kepastian yang pahit: Hampir tepat sebulan setelah Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera yang sama pada Oktober , Doue juga mengalami robekan ligamen cruciatum .

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"Tetap kuat, saudaraku," tulis Kvaratskhelia kepada Doue melalui Instagram Story tak lama setelah diagnosis memilukan yang kini menyatukan kedua bintang itu diketahui. "Kita akan melewati ini, segera kembali berada di lapangan bersama, tertawa, dan melakukan hal yang paling kita cintai. Kami semua ada di sisimu."

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PSG Kehilangan Dua Pilar Kesuksesan Liga Champions Selama Berbulan-bulan

Paris diperkirakan tak bisa memainkan dua pilar kesuksesan mereka dalam dua musim terakhir, sekaligus dua pilar dari dua gelar Liga Champions beruntun, selama sisa musim ini. Hanya Kvaratskhelia yang masih punya harapan untuk kembali pada fase akhir musim, yakni pada akhir Mei.

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Bagaimanapun, pertanyaannya adalah: Bagaimana PSG merespons absennya dua pemain kunci bagi pelatih Luis Enrique, yang berperan besar dalam kekuatan serangan juara Prancis itu, selama berbulan-bulan? Akankah klub Paris yang dikenal tak segan mengeluarkan uang itu memanfaatkan bursa transfer musim dingin mendatang untuk kembali memperkuat lini serang?

Pertama, mari melihat opsi yang sudah dimiliki PSG. Dari trio penyerang Paris yang ditakuti lawan, hanya Ousmane Dembele yang masih fit. Namun, pemenang Ballon d'Or 2025 itu kerap diganggu cedera. Belakangan, paha Dembele kembali bermasalah dan sejauh musim ini ia baru lima kali menjadi starter.

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Setelah Kvaratskhelia dan Doue absen, semakin penting bagi PSG agar Dembele bisa mengatasi masalah fisiknya. Dari luar, menarik pula untuk melihat dampak bertambahnya tanggung jawab terhadap para pemain serang lain.

Apa Saja Opsi Internal PSG?

PSG masih memiliki opsi berkualitas tinggi, meski perombakan skuad pada musim panas lalu membawa banyak perubahan personel. Keputusan klub Paris itu membiarkan Bradley Barcola bergabung dengan FC Liverpool kini tentu terasa sangat disayangkan. Pemain tim nasional Prancis itu hampir pasti akan menjadi pilihan utama, sesuatu yang dahulu ia inginkan jika tetap bertahan di Paris. Namun, karena dalam laga-laga terpenting ia kerap harus berada di belakang Dembele, Doue, dan Kvaratskhelia, Barcola mencari tantangan baru di Liverpool.

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Tiga pemain serang lainnya juga meninggalkan ibu kota Prancis pada musim panas lalu: Goncalo Ramos ke Milan, pemain binaan klub Ibrahim Mbaye ke Aston Villa, dan Kang-in Lee ke Atletico Madrid. Secara keseluruhan, PSG menerima hampir 290 juta euro dari kepergian para pemain serang tersebut. Pendapatan itu hanya diinvestasikan kembali kurang dari separuhnya, dengan sebagian besar dana dibelanjakan untuk mendatangkan pengganti Barcola dan kawan-kawan.

Untuk sektor sayap, PSG mendatangkan dua pemain muda menjanjikan dengan potensi besar: Mika Godts, 21 tahun, direkrut dari Ajax Amsterdam seharga 45 juta euro, sedangkan Maghnes Akliouche, 24 tahun, didatangkan dari AS Monaco seharga 50 juta euro. Keduanya sudah memberikan kontribusi, tetapi Akliouche menunjukkan dampak yang lebih nyata.

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Pemain tim nasional Prancis itu tampaknya lebih mudah beradaptasi di skuad bertabur bintang PSG. Ia telah beberapa kali mencuri perhatian, terutama di Liga Champions. Contohnya adalah gol spektakulernya dalam kemenangan 4-2 atas Manchester City pada Oktober, serta dua assist yang ia catatkan dalam kemenangan 6-0 di Villarreal pada awal November.

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Akliouche telah menunjukkan bahwa ia bisa menggantikan Kvaratskhelia dan Doue dengan baik, setidaknya pada sejumlah kesempatan. Sebaliknya, Godts, yang kerap memukau bersama Ajax, belum sepenuhnya berhasil menyesuaikan diri setelah berpindah dari Eredivisie ke tim yang mungkin saat ini terbaik di dunia. Pemain tim nasional Belgia itu masih agak kesulitan beradaptasi di PSG. Sementara itu, juara dunia Ferran Torres, yang didatangkan dari FC Barcelona seharga 48,5 juta euro, juga belum mampu tampil meyakinkan secara konsisten bersama klub barunya.

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Sejumlah pemain muda lainnya bisa berharap mendapat lebih banyak menit bermain dan kesempatan membuktikan diri. Yang terutama adalah Senny Mayulu, 20 tahun, yang menarik perhatian dengan empat gol dan dua assist dalam lima laga kompetitif terakhir. Pemain binaan klub lainnya, Quentin Ndjantou, 19 tahun, juga siap menunggu kesempatan, begitu pula Dro Fernandez, 18 tahun, yang pindah dari Barca ke Paris pada awal tahun.

Apakah PSG Berharap Menemukan Kvaratskhelia Berikutnya?

Meski demikian, sangat mungkin Enrique menginginkan tambahan pemain serang pada Januari di tengah situasi luar biasa akibat rentetan cedera ini. Hampir dua tahun lalu, PSG memperoleh hasil sangat baik dari transfer musim dingin yang menarik perhatian: Pada Januari 2025, klub Prancis itu mendatangkan Kvaratskhelia dari SSC Napoli ke Paris seharga 80 juta euro. Dalam bulan-bulan berikutnya, pemain asal Georgia tersebut menjadi salah satu kepingan penting dalam keberhasilan klub meraih gelar Liga Champions pertama yang telah lama dinantikan.

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Kvaratskhelia kemungkinan besar tak bisa membantu upaya PSG meraih trofi Liga Champions ketiga secara beruntun. Mungkinkah peran itu kini diambil pemain istimewa lain yang datang pada pertengahan musim? Setidaknya, Junior Kroupi kemungkinan akan berharga hampir sama mahalnya dengan Kvaratskhelia.

Pemain Prancis milik AFC Bournemouth itu bisa menjadi nama yang paling santer dibicarakan di PSG sebagai calon rekrutan musim dingin setelah bulan yang buruk bagi klub Paris tersebut. Kroupi memiliki kemampuan menggiring bola yang apik dan sentuhan yang luar biasa, berbahaya di depan gawang, serta sangat cepat. Ia juga serbabisa: Meski lebih sering bermain sebagai penyerang tengah di Bournemouth, Kroupi juga mampu bermain dari sayap kiri tanpa masalah.

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Posisi itulah yang belakangan juga ia tempati di tim nasional Prancis. Zinedine Zidane memberinya debut pada pertengahan November, saat Prancis kalah 1-3 di Italia. Tiga hari kemudian, Kroupi masuk sebagai pemain pengganti di sisi kiri selama hampir setengah jam dalam kemenangan 2-1 atas Turki dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencetak gol pertamanya bagi tim nasional.

Haruskah Marco Rose Khawatir Kehilangan Junior Kroupi?

Pemain berusia 20 tahun itu, yang menjalani pembinaan di FC Lorient sebelum pindah ke Bournemouth pada 2025, sangat diminati. Sejumlah klub besar Premier League disebut bersaing mendapatkan Kroupi, begitu pula PSG dan FC Barcelona. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan The Athletic , pemain yang baru menjadi anggota tim nasional itu cenderung memilih meninggalkan Inggris. Barca disebut sebagai tujuan impian utamanya.

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Namun, belum jelas apakah klub Catalunya yang sedang mengalami kesulitan finansial itu mampu membayar biaya transfer Kroupi, yang kontraknya di Bournemouth berlaku hingga 2030. Artinya, peluang PSG untuk menyela masih terbuka, terutama jika mereka bergerak pada musim dingin ini.

Namun, pelatih sukses asal Jerman tentu tidak menginginkan hal itu: Marco Rose, yang bersama Bournemouth baru-baru ini meraih sembilan kemenangan beruntun di laga kompetitif dan kini berada di posisi kelima Premier League , sangat ingin memberi Kroupi peran yang semakin besar. Pemain Prancis berbakat itu melewatkan dua bulan pertama musim karena cedera kaki dan sejak akhir Oktober perlahan kembali diintegrasikan ke dalam tim.

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Kroupi bisa memberi dimensi baru pada permainan tim Rose yang saat ini sudah sangat berhasil. Karena itu, Bournemouth akan sangat kecewa jika PSG benar-benar mengambil langkah serius setelah kehilangan dua bintangnya.

Kabar baik bagi Bournemouth: Klub Paris itu tentu telah mempertimbangkan sejumlah pemain serang ternama lainnya dan tampaknya mencermati Bundesliga. Surat kabar Spanyol as menyebut Antonio Nusa dari RB Leipzig sebagai salah satu kandidat utama PSG untuk merespons dua cedera robekan ligamen cruciatum tersebut. Selain Kroupi dan pemain Norwegia berusia 21 tahun itu, daftar calon rekrutan Paris tampaknya juga memuat banyak nama lain. Menurut as, di antaranya adalah Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon), Estevao (FC Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), dan bahkan Luis Diaz dari FC Bayern.