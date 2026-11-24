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PSG diperkirakan kehilangan dua pemain terpentingnya hingga akhir musim. Bursa transfer musim dingin pun bisa menjadi perhatian utama klub Paris tersebut.

Tak lama sebelumnya, ia masih bersorak gembira setelah mencetak gol yang membawa Paris Saint-Germain unggul sementara 2-1 dalam kemenangan 3-2 di markas Nice pada Sabtu petang. Namun, pada menit ke-39 yang nahas, semua itu tak lagi berarti.

Dalam sebuah insiden yang sangat disayangkan, lutut Desire Doue terpelintir tanpa kontak dengan lawan dan ia berteriak kesakitan , sementara rekan-rekan setimnya segera memanggil tim medis. Semua orang segera menyadari bahwa Doue mengalami cedera serius. Keesokan harinya, pemain berusia 21 tahun itu dan PSG mendapat kepastian pahit: Hampir tepat sebulan setelah Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera yang sama pada Oktober , Doue juga mengalami robek ligamen lutut .

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"Tetap kuat, Saudaraku," tulis Kvaratskhelia kepada Doue melalui Instagram Story tak lama setelah diagnosis yang memilukan dan kini menyatukan nasib kedua bintang itu diumumkan. "Kita akan melewati ini, segera kembali bermain bersama, tertawa, dan melakukan hal yang paling kita cintai. Kami semua ada di sisimu."

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PSG kehilangan dua pilar dari dua kesuksesan di Liga Champions selama berbulan-bulan

Paris kini diperkirakan harus menjalani sisa musim tanpa dua pilar dari dua musim terakhir yang begitu sukses, sekaligus dua gelar Liga Champions beruntun. Hanya Kvaratskhelia yang masih diharapkan mungkin bisa kembali bermain pada fase akhir musim di penghujung Mei.

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Bagaimanapun, pertanyaannya adalah: Bagaimana PSG merespons absennya dua pemain yang sangat penting bagi pelatih Luis Enrique, dua sosok yang berperan besar dalam ketajaman serangan juara Prancis itu, selama berbulan-bulan? Akankah klub Paris, yang dikenal tak segan mengeluarkan uang, memanfaatkan bursa transfer musim dingin mendatang untuk kembali memperkuat lini serang?

Pertama, mari melihat pilihan yang sudah dimiliki PSG. Dari trio penyerang Paris yang ditakuti, hanya Ousmane Dembele yang masih bugar. Namun, pemenang Ballon-d'Or 2025 itu kerap diganggu cedera. Belakangan, pahanya kembali bermasalah dan ia baru lima kali menjadi starter musim ini.

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Setelah Kvaratskhelia dan Doue menepi, semakin penting bagi PSG agar Dembele bisa mengatasi masalah fisiknya. Dari luar, menarik pula untuk melihat bagaimana meningkatnya tanggung jawab akan memengaruhi para pemain menyerang lainnya.

Siapa saja pilihan lain yang sudah dimiliki PSG?

PSG masih memiliki sejumlah pilihan berkualitas, meski perombakan pada musim panas lalu membawa perubahan besar dalam komposisi skuad. Keputusan klub Paris melepas Bradley Barcola ke Liverpool kini tentu terasa sangat disayangkan. Pemain tim nasional Prancis itu pasti akan menjadi pilihan utama saat ini, sesuatu yang ia harapkan jika tetap bertahan di Paris. Namun, karena dalam laga-laga terbesar ia kerap harus berada di belakang Dembele, Doue, dan Kvaratskhelia, Barcola mencari tantangan baru di Liverpool.

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Tiga pemain menyerang lainnya juga meninggalkan ibu kota Prancis pada musim panas lalu: Goncalo Ramos ke Milan, pemain binaan klub Ibrahim Mbaye ke Aston Villa, dan Kang-in Lee ke Atletico Madrid. Secara keseluruhan, PSG menerima hampir 290 juta euro dari kepergian para pemain menyerang itu. Tak sampai separuh pemasukan tersebut diinvestasikan kembali, dengan sebagian besar dana digunakan untuk mendatangkan pengganti Barcola dan kawan-kawan.

Untuk posisi sayap, PSG mendatangkan dua pemain muda yang tengah berkembang dan menjanjikan: Mika Godts (21), direkrut dari Ajax Amsterdam dengan biaya transfer 45 juta euro, serta Maghnes Akliouche (24), didatangkan dari AS Monaco seharga 50 juta euro. Keduanya sudah menunjukkan kontribusi, meski Akliouche tampil lebih meyakinkan.

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Pemain tim nasional Prancis itu tampaknya lebih mudah beradaptasi dengan skuad penuh bintang PSG. Ia sudah beberapa kali mencuri perhatian, terutama di Liga Champions. Contohnya adalah gol spektakulernya dalam kemenangan 4-2 di markas Manchester City pada Oktober, serta dua assist yang ia berikan saat PSG menang 6-0 di Villarreal pada awal November.

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Akliouche telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia setidaknya sesekali bisa menggantikan Kvaratskhelia dan Doue dengan baik. Sebaliknya, Godts, yang kerap memukau bersama Ajax, belum berhasil menyesuaikan diri secara memuaskan setelah pindah dari Eredivisie ke tim yang mungkin saat ini terbaik di dunia. Pemain tim nasional Belgia itu masih agak kesulitan beradaptasi di PSG. Sementara itu, juara dunia Ferran Torres, yang didatangkan dari Barcelona dengan biaya transfer 48,5 juta euro, juga belum mampu tampil meyakinkan secara konsisten di klub barunya.

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Sejumlah pemain muda lainnya berharap mendapat lebih banyak menit bermain dan kesempatan untuk membuktikan diri. Terutama Senny Mayulu (20), yang mencuri perhatian lewat empat gol dan dua assist dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pemain binaan klub lainnya, Quentin Ndjantou (19), juga siap menanti kesempatan, begitu pula Dro Fernandez yang berusia 18 tahun dan pindah dari Barca ke Paris pada awal tahun.

Apakah PSG berharap menemukan Kvaratskhelia 2.0?

Meski demikian, sangat mungkin Enrique menginginkan tambahan pemain menyerang pada Januari dalam situasi luar biasa akibat rentetan cedera yang sangat tidak menguntungkan ini. Hampir dua tahun lalu, PSG mendapat hasil sangat baik dari transfer musim dingin yang mencuri perhatian: Pada Januari 2025, klub Prancis itu mendatangkan Kvaratskhelia dari Napoli ke Paris dengan biaya transfer 80 juta euro. Pada bulan-bulan berikutnya, pemain asal Georgia itu menjadi salah satu bagian penting dalam keberhasilan klub meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarahnya yang sudah lama dinantikan.

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Kvaratskhelia kemungkinan besar tak bisa lagi membantu PSG dalam upaya meraih trofi Liga Champions ketiga secara beruntun. Akankah peran itu kini diambil pemain istimewa lain yang datang di tengah musim? Junior Kroupi setidaknya kemungkinan akan berharga hampir sama mahalnya dengan Kvaratskhelia.

Pemain Prancis dari AFC Bournemouth itu bisa menjadi nama yang paling santer dibicarakan di Paris sebagai calon rekrutan musim dingin setelah bulan yang mengerikan bagi PSG. Kroupi memiliki kemampuan menggiring bola yang kuat dan sentuhan luar biasa, berbahaya di depan gawang, serta sangat cepat. Ia juga serbabisa: Meski biasanya bermain sebagai penyerang tengah di Bournemouth, Kroupi juga bisa tampil tanpa kesulitan di sayap kiri.

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Posisi itulah yang belakangan ia mainkan bersama tim nasional Prancis. Zinedine Zidane memberinya debut dalam kekalahan 1-3 di Italia pada pertengahan November. Tiga hari kemudian, Kroupi masuk sebagai pemain pengganti di sisi kiri dan bermain hampir setengah jam dalam kemenangan 2-1 atas Turki. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencetak gol pertamanya di level internasional.

Haruskah Marco Rose khawatir kehilangan Junior Kroupi?

Pemain berusia 20 tahun yang dibina FC Lorient sebelum pindah ke Bournemouth pada 2025 itu sangat diminati. Sejumlah klub besar Liga Primer kabarnya bersaing mendapatkan Kroupi, begitu pula PSG dan Barcelona. Seperti dilaporkan The Athletic baru-baru ini, pemain yang baru bergabung dengan tim nasional itu cenderung ingin meninggalkan Inggris, sementara Barca dianggap sebagai tujuan impian utamanya.

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Namun, belum jelas apakah klub Katalan yang tengah mengalami kesulitan keuangan itu mampu membayar biaya transfer Kroupi, yang kontraknya di Bournemouth masih berlaku hingga 2030. Karena itu, PSG memiliki peluang untuk mendahului mereka, terutama jika bergerak pada musim dingin ini.

Namun, hal itu sama sekali tak akan menyenangkan seorang pelatih sukses asal Jerman: Marco Rose, yang bersama Bournemouth baru-baru ini meraih sembilan kemenangan beruntun dalam pertandingan kompetitif dan kini menempati peringkat kelima Liga Primer , tentu ingin semakin melibatkan Kroupi. Pemain Prancis yang sangat berbakat itu melewatkan dua bulan pertama musim ini karena cedera kaki dan secara bertahap kembali dimainkan sejak akhir Oktober.

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Kroupi bisa memberi dimensi baru pada permainan tim asuhan Rose yang saat ini sudah sangat sukses. Karena itu, akan semakin mengecewakan bagi Bournemouth jika PSG benar-benar serius mendekatinya setelah kehilangan dua bintang mereka.

Kabar baik bagi Bournemouth: Klub Paris itu tentu juga tengah mempertimbangkan sejumlah pemain menyerang ternama lainnya dan tampaknya mengamati Bundesliga dengan sangat saksama. Surat kabar Spanyol as menyebut Antonio Nusa dari RB Leipzig sebagai salah satu kandidat utama PSG untuk merespons cedera ligamen lutut yang dialami dua bintangnya. Selain Kroupi dan pemain Norwegia berusia 21 tahun itu, daftar calon rekrutan Paris tampaknya memuat banyak nama lain. Menurut as, di antaranya adalah Gianluca Prestianni (Benfica Lisbon), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), bahkan Luis Diaz dari Bayern Munich.