Real Madrid mengalami nasib kurang beruntung yang jelas dalam memanfaatkan peluang selama pekan-pekan awal Liga Spanyol, di mana bola-bola yang memantul dari tiang dan mistar gawang tampak begitu sering hadir dalam pertandingan-pertandingan tim hingga saat ini.

Real Madrid menerima kekalahan pertamanya pada musim ini, ketika kalah dari Real Betis dengan skor 1-0 tanpa balas, pada hari Jumat, di pekan keempat Liga.

Statistik dari jaringan Opta mengungkap bahwa tembakan Real Madrid memantul dari tiang dan mistar gawang sebanyak 6 kali hingga pekan keempat musim 2026-2027.

Angka ini merupakan tiga kali lipat dari yang dicatatkan oleh Malaga, Barcelona, Levante, dan Alaves, di mana masing-masing tim tersebut hanya mengalami dua tembakan yang memantul dari kerangka gawang hingga fase yang sama di liga.