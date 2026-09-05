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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Tiga kali lipat Barcelona: Betis ungkap penderitaan Real Madrid

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
Barcelona
Malaga
Levante
Deportivo Alaves
Spanyol

Nasib buruk yang jelas

Real Madrid mengalami nasib kurang beruntung yang jelas dalam memanfaatkan peluang selama pekan-pekan awal Liga Spanyol, di mana bola-bola yang memantul dari tiang dan mistar gawang tampak begitu sering hadir dalam pertandingan-pertandingan tim hingga saat ini.

Real Madrid menerima kekalahan pertamanya pada musim ini, ketika kalah dari Real Betis dengan skor 1-0 tanpa balas, pada hari Jumat, di pekan keempat Liga.

Statistik dari jaringan Opta mengungkap bahwa tembakan Real Madrid memantul dari tiang dan mistar gawang sebanyak 6 kali hingga pekan keempat musim 2026-2027.

Angka ini merupakan tiga kali lipat dari yang dicatatkan oleh Malaga, Barcelona, Levante, dan Alaves, di mana masing-masing tim tersebut hanya mengalami dua tembakan yang memantul dari kerangka gawang hingga fase yang sama di liga.

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