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Duka menyelimuti dunia olahraga Irak setelah binaragawan Sajjad Jawad meninggal dunia kemarin, hanya tiga hari setelah menorehkan prestasi kontinental yang gemilang dengan dinobatkan sebagai juara Asia di kelas 90 kilogram. Kariernya pun berakhir dengan cara yang memilukan, tak lama setelah ia mengharumkan nama negaranya di podium juara dalam kejuaraan yang menjadi panggung kebersinarannya di Kota Pattaya, Thailand.

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Jawad sebelumnya meraih posisi pertama di kelas 90 kilogram pada Kejuaraan Asia Binaraga yang digelar di Thailand. Tampil membela tim nasional Irak, ia sukses merebut gelar kontinental dan menambah satu prestasi baru dalam catatan cabang olahraga tersebut di negaranya.

Kemenangannya disambut meriah oleh para penggemar olahraga Irak, yang menilai gelar juara itu sebagai buah dari kerja keras yang telah dicurahkan sang atlet untuk mencapai level tersebut.

Kabar duka itu datang hanya beberapa hari setelah prestasi tersebut, di saat dunia olahraga Irak belum selesai merayakan gelar sang atlet, sehingga rasa bangga pun berubah menjadi duka dan kesedihan.

Kepergiannya mengejutkan para penggemar dan kalangan atlet Irak, terlebih kabar wafatnya datang tak lama setelah ia tampil di podium juara sambil membawa gelar Asia.

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Federasi Nasional Binaraga dan Kebugaran Irak segera menyampaikan belasungkawa atas kepergian sang atlet, mengungkapkan duka mendalam atas kehilangan tersebut, serta menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga, kerabat, dan seluruh keluarga besar olahraga Irak.

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Pernyataan duka tersebut mencerminkan betapa terpukulnya banyak pihak atas kepergian seorang atlet yang memberi olahraga Irak momen perayaan di level kontinental hanya beberapa hari sebelum wafatnya.

Terkait penyebab kematiannya, informasi resmi yang tersedia tidak memuat rincian medis terverifikasi yang dapat memastikan situasi seputar kepergiannya.

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Meski sejumlah laporan menyebutkan bahwa sang atlet menderita suatu penyakit, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi yang jelas. Hal ini membuat penyebab kematiannya, maupun kaitannya dengan faktor kesehatan apa pun, tidak mungkin dipastikan berdasarkan data yang tersedia.

Beberapa laporan juga menyebut adanya gangguan kesehatan mendadak atau kelelahan fisik, serta perubahan pola makan secara tiba-tiba setelah kejuaraan.