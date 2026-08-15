Chelsea menutup persiapan mereka jelang musim baru dengan kemenangan berharga atas tamunya, Real Sociedad (3-1), dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim pada hari Sabtu ini di Stadion Stamford Bridge, sehingga klub London tersebut memberikan sinyal positif sebelum memulai perjalanan resmi mereka.

Chelsea membuka keunggulan lebih awal melalui rekrutan baru Morgan Rogers pada menit ke-9, setelah tim tersebut menampilkan dominasi yang jelas sejak awal pertandingan.

Gol tersebut memberikan awal yang sempurna bagi pemain Inggris itu pada penampilan perdananya mengenakan seragam tim, usai kepindahannya musim panas ini dari Aston Villa dengan mahar 137 juta euro.

Chelsea memaksakan iramanya dalam jalannya permainan selama menit-menit awal, sebelum Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan pada saat-saat terakhir babak pertama, ketika Jon Aramburu mencetak gol pada menit ke-45, sehingga babak pertama pertandingan berakhir imbang 1-1.

Chelsea tidak menunggu lama untuk kembali unggul, karena penyerang Brasil Joao Pedro kembali menggetarkan jala hanya dua menit setelah babak kedua dimulai, sebelum menambahkan gol ketiga pada menit ke-77, sehingga memastikan kemenangan bagi tuan rumah melalui dua gol pribadi yang meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang awal musim.

Chelsea akan memulai perjalanan mereka di Liga Inggris pada 24 Agustus, ketika mereka menghadapi Fulham, sementara Real Sociedad memasuki musim baru dengan moral yang lebih rendah setelah menelan kekalahan ketiga secara beruntun, usai kalah dari Toulouse dan Cologne, dan sebelum laga pembuka mereka di Liga Spanyol melawan Real Betis pada 21 Agustus.