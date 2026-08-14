Al Hilal berhasil mencuri perhatian dalam waktu 9 menit pada laga melawan Al Faisaly yang mempertemukan kedua tim, Jumat malam ini, dalam pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Sang pemimpin mampu mencetak 3 gol melalui pemain Prancis Karim Benzema, pemain Brasil Malcom de Oliveira, dan pemain Portugal Ruben Neves pada menit ke-19, 26, dan 28.

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Selisih waktu dari gol pertama hingga ketiga hanya 9 menit, yang membuktikan besarnya kekuatan serangan sang pemimpin.

Menurut yang disebutkan jaringan statistik sepak bola "Opta", Al Hilal tidak pernah gagal mencetak gol pada satu pun pertandingan pembuka di ajang Liga Roshn Saudi.

Al Hilal berharap meraih gelar setelah gagal mencapai puncak selama dua musim terakhir, yang memicu gelombang kritik terhadap pelatih dan para pemain.



