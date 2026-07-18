Tiga gol atau lebih?.. Kroos kepada Argentina: Lupakan gelar juara jika hal ini terjadi

Mantan bintang sepak bola Jerman, Toni Kroos, mengungkapkan prediksinya mengenai pertandingan final Piala Dunia 2026, yang akan mempertemukan juara bertahan Argentina dan tim nasional Spanyol pada Minggu malam besok di Amerika Serikat.

Mantan gelandang Jerman ini meyakini bahwa Spanyol akan memasuki final Piala Dunia besok, Minggu, melawan Argentina sebagai favorit untuk menang, asalkan mereka mampu menampilkan performa yang sama seperti yang telah mereka tunjukkan sepanjang turnamen.

Dalam wawancara di podcast-nya (Kross & Kross: Piala Dunia di Bawah Mikroskop) di aplikasi TikTok, yang ia bawakan bersama saudaranya, Felix, mantan bintang Real Madrid dan pemenang Piala Dunia 2014 ini memuji kemampuan Spanyol dalam mengendalikan pertandingan begitu mereka menguasai jalannya permainan.

Ia mengatakan: “Jika mereka menampilkan performa seperti itu di lapangan lagi pada pertandingan final, mereka akan menjadi favorit dan memenangkan pertandingan.”

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Kross memperingatkan timnas Argentina mengenai kemampuan Spanyol dalam mengelola pertandingan saat unggul, sambil menjelaskan: “Jika tim seperti Spanyol bisa bermain saat unggul, Anda tidak akan ingin menghadapi mereka.”

Adiknya, Felix Kroos, menyoroti perbedaan besar dalam karakter kedua tim yang lolos ke final, seraya berkata: “Kami memiliki tim yang sangat emosional, dengan air mata di mata mereka (karena antusiasme) dan busa keluar dari mulut mereka—mereka adalah Argentina. Di sisi lain, ada Spanyol dengan objektivitas mereka yang sempurna.”

Meskipun mendukung Spanyol, Toni Kroos memperingatkan bahwa Argentina tetap menjadi ancaman besar, sambil menambahkan: “Jika Anda memberi mereka ruang sekecil apa pun, Argentina akan memanfaatkan setiap celah yang muncul.”

Ia juga menambahkan bahwa gol pertama mungkin menjadi kunci kemenangan, dengan mengatakan: “Jika Spanyol mencetak gol pertama, pertandingan akan berakhir. Setelah itu, mereka mungkin bisa mencetak tiga atau empat gol lagi.”

Spanyol dan juara bertahan Argentina akan bertanding di final Piala Dunia 2026 besok, Minggu, di mana tim asuhan pelatih Luis de la Fuente berupaya meraih gelar dunia keduanya, sementara Argentina berencana mempertahankan trofi yang mereka raih pada tahun 2022.

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