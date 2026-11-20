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Declan Rice kini mengingatkan pada Roy Keane dan Bryan Robson, kata eks bintang Inggris Paul Ince kepada GOAL. Juara Premier League bersama Arsenal itu dinilainya sebagai salah satu dari tiga gelandang terbaik di dunia. Eks pemain Manchester City, Rodri, berada di puncak daftar tersebut, tetapi pemain andalan Inggris yang aktif di seluruh area lapangan itu telah menempatkan diri di jajaran elite dunia.

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Transfer pemecah rekor ke Arsenal

Tak banyak yang bisa memprediksi hal itu ketika melihat Rice, yang dilepas Chelsea saat masih muda , meniti karier dari akademi West Ham. Saat itu, ia belum menetap di satu posisi tertentu dan kerap bermain sebagai bek tengah .

Ia akhirnya menetap sebagai gelandang bertahan, dan potensi penuhnya mulai terlihat di lini tengah. Rice menjadi kapten West Ham saat menjuarai Conference League pada 2023.

Beberapa pekan kemudian, setelah reputasinya terus menanjak, ia menuntaskan transfer pemecah rekor senilai £105 juta ($138 juta) ke Arsenal dan menjadi pemain Inggris termahal sepanjang sejarah .

Permainannya berubah bersama Arsenal

Perkembangan Rice berlanjut di London utara. Pemain berusia 27 tahun yang ramah itu kini, baik di klub maupun tim nasional, lebih berperan sebagai gelandang nomor 8 yang aktif menyerang ketimbang gelandang nomor 6 yang bertugas merebut bola dan segera mengalirkannya kepada pemain lain.

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Rice pun disebut-sebut berpeluang menjadi kandidat peraih Ballon d’Or , setelah rekan setimnya di tim nasional, Harry Kane, meraih penghargaan tersebut pada 2026 . Nilainya bagi tim mana pun terlihat jelas, setelah ia menjuarai liga kasta tertinggi bersama Arsenal musim lalu.

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Rice secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang paling komplet di dunia dan mampu bersaing dengan yang terbaik. Hal itu memunculkan perbandingan dengan para gelandang legendaris yang aktif membantu serangan dan pertahanan , yang dahulu membela Manchester United dan Inggris.

Salah satu yang terbaik

Ince, yang pernah menjalankan peran itu untuk Manchester United dan Inggris, mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan freebets.com, ketika ditanya apakah Rice termasuk tiga gelandang terbaik di dunia: “Rodri adalah gelandang terbaik di dunia.

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“Jude Bellingham, apakah kita menganggapnya gelandang? Saya tidak tahu, mungkin dia lebih tepat disebut pemain nomor 10. Saya pikir Bellingham adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tanpa keraguan. Namun, Rodri adalah gelandang terbaik.

“Declan Rice, sejujurnya, tampil luar biasa. Lucunya, dia melakukan hal yang kurang lebih sama seperti saya. Dia meninggalkan West Ham untuk pindah ke klub yang lebih besar, seperti yang saya lakukan, meski tentu dalam situasi berbeda. Saya meninggalkan West Ham untuk bergabung dengan Man United seharga £1 juta, sementara dia pindah ke Arsenal seharga £105 juta, jadi ada sedikit perbedaan!

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“Menurut saya, dia gelandang yang komplet. Sungguh. Saya pikir dia punya segalanya. Dia bisa menjangkau seluruh lapangan, mencetak gol, dan kemampuannya menyeluruh. Sekarang, gelandang seperti itu tidak banyak. Saya pikir dia termasuk segelintir pemain yang mampu melakukan apa yang dia lakukan. Dia bisa bergerak dari satu kotak penalti ke kotak penalti lain, bertahan, lalu maju membantu serangan.

“Saya tidak tahu siapa lagi yang melakukan apa yang dia lakukan, seperti Roy Keane yang terus bergerak naik-turun lapangan, juga Bryan Robson. Dia melakukannya, dan tidak ada pemain lain yang seperti itu. Elliot Anderson tidak melakukannya di City. Jadi, bagi saya, ya, kalau bicara tentang salah satu pemain terbaik di dunia, jelas dia termasuk di dalamnya.”

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Peraih Ballon d’Or di masa depan?

Rice semestinya kini berada di puncak kemampuannya. Pengalaman yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk membuatnya tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Arsenal dan Inggris terus mendapat manfaat dari hal itu.

Masih harus dilihat apakah ia kelak mencapai level Rodri dan menyusul pemain Spanyol pemenang Piala Dunia itu sebagai peraih Ballon d’Or. Namun, perjalanan kariernya mengisyaratkan bahwa ia masih berada di jalur menuju puncak.