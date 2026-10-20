Penyerang bintang sang juara bertahan harus ditarik keluar akibat cedera saat menghadapi mantan klubnya, ketika skor masih 0-0 pada menit ke-19. Dembele cedera saat beradu lari tanpa kontak langsung dari pemain lawan. Setelah mempercepat larinya, sang penyerang tiba-tiba berhenti dan memegangi paha kirinya.

Kamera menangkap wajah Dembele yang meringis kesakitan. Tak lama kemudian, jelas bahwa ia tak bisa melanjutkan pertandingan. Bagi PSG, cedera yang dialami juara dunia 2018 itu menjadi kabar buruk karena belakangan ia kembali tampil gemilang. Ia mencatatkan empat gol dan enam assist dalam sepuluh pertandingan kompetitif musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu mengoleksi enam kontribusi gol hanya dalam dua pertandingan Liga Champions dan tampil luar biasa saat timnya menang 4-2 atas Manchester City pekan lalu.

Pelatih Luis Enrique memasukkan mantan penyerang Barca, Ferran Torres, untuk menggantikan Dembele. Pada menit ke-25, Torres menyia-nyiakan peluang emas. Setelah menerima umpan sundulan apik dari Joao Neves, ia gagal menaklukkan Joan Garcia yang melakukan penyelamatan gemilang, meski berada dalam posisi bebas. Saat melepaskan tembakan, tubuh Torres condong ke belakang.

FC Barcelona, yang sudah berkutat dengan masalah cedera, juga harus melakukan pergantian pemain lebih awal. Dani Olmo, mantan pemain Leipzig berusia 28 tahun, cedera saat berduel dengan Vitinha di lini tengah. Hansi Flick memutuskan memasukkan Fermin Lopez untuk menggantikan Olmo.

Babak pertama nyaris diwarnai pergantian pemain ketiga akibat cedera. Saat terjatuh dalam duel dengan Fermin Lopez, bek PSG Willian Pacho tanpa sengaja terkena sepatu Lopez di dahi. Ilya Zabarnyi sudah bersiap sebagai langkah antisipasi, tetapi Pacho mampu melanjutkan pertandingan.

Dari segi permainan, laga antara pemuncak klasemen dan tim peringkat kedua di Parc des Princes memenuhi ekspektasi tinggi. PSG menciptakan tiga peluang bagus hanya dalam sepuluh menit pertama, sementara di sisi lain Anthony Gordon nyaris mendapat kesempatan menembak dari jarak dekat setelah menerima umpan Lamine Yamal.

Getty Images

Pada menit ke-38, Desire Doue membawa tuan rumah yang tampil lebih dominan unggul. Setelah merebut bola di wilayah Barca, pemain timnas Prancis itu tanpa membuang waktu melepaskan tembakan kaki kanan dari jarak 17 meter yang bersarang di sudut kiri bawah gawang.

Rentetan cedera berlanjut setelah jeda dan gol penyama kedudukan oleh Xavi Espart pada menit ke-55. Pemain sayap kiri Paris, Khvicha Kvaratskhelia, mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan dengan ditopang dua staf tim. Pemain baru yang didatangkan seharga 50 juta euro, Maghnes Akliouche, menggantikannya pada menit ke-59.