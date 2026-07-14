Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Gianluca Prestianni Benfica 2026Getty Images
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Tiga bulan kemudian, Prestianni masih merasakan dampak dari 'komentar rasis' yang ditujukan kepada Vinícius Jr

Benfica vs Flamengo
Benfica
Flamengo
Club Friendlies

Gianluca Prestianni pasti tidak akan mengenang pertandingan persahabatan antara Benfica dan Flamengo pada Sabtu lalu dengan perasaan yang menyenangkan. Pemain asal Argentina itu menjadi sasaran ejekan sepanjang pertandingan.

Selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-2 bagi tim Brasil itu, Prestianni terus-menerus menjadi sasaran para pemain Flamengo, klub tempat Vinícius Júnior memulai kariernya.

Semua itu berkaitan dengan insiden pada bulan April. Saat itu, Prestianni menjadi sorotan karena diduga, setelah gol yang dicetak Vinícius Júnior di Lisbon, ia menutupi mulutnya dengan kausnya sambil meneriakkan kata “mono” (monyet). Penyerang Benfica itu sendiri langsung membantahnya: ia menyebutnya sebagai kesalahpahaman.

Prestianni langsung menegaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan rasis dan bahwa hal itu hanyalah kesalahpahaman. Ia sebenarnya dikatakan telah mengucapkan ‘maricón’, yang secara bebas diterjemahkan berarti ‘banci’.

UEFA akhirnya membenarkan pernyataan Prestianni: ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan rasis. Namun, pemain sayap tersebut tetap dijatuhi skorsing berat selama enam pertandingan karena “pernyataan homofobik” yang dilontarkannya.

Club Friendlies
Benfica crest
Benfica
BEN
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Serie A
Chapecoense AF crest
Chapecoense AF
CHA
Flamengo crest
Flamengo
FLA


@futtttt__

com racista não tem amistoso, todos com vini jr ✊🏿❤️🖤 #vinijr #flamengo #benfica #prestianni #racismo

♬ La Cheyenne - El De Las R's


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google