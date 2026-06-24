Tiga Besar di Piala Dunia... Siapa saja yang bersaing memperebutkan delapan kursi dan apa saja aturan penentuannya?

Menjelang berakhirnya babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, persaingan tidak hanya terbatas pada perebutan tiket lolos langsung bagi tim yang menempati peringkat pertama dan kedua di setiap grup, tetapi juga meluas ke pertarungan lain yang tak kalah seru di antara tim-tim yang menempati peringkat ketiga, di bawah sistem baru turnamen yang memberikan 8 kursi tambahan bagi tim-tim peringkat ketiga terbaik dari 12 grup.

Menjelang dimulainya putaran ketiga dan terakhir, perhitungan masih terbuka untuk semua kemungkinan, di mana banyak tim hanya dipisahkan oleh selisih gol atau jumlah gol yang dicetak, sehingga setiap gol di putaran penutup berpotensi mengubah peta tim-tim yang lolos secara keseluruhan.

Lihat klasemen lengkap grup setelah dua putaran pertama

Siapa saja delapan tim teratas sejauh ini?

Tim nasional Swedia dari Grup Enam memimpin klasemen tim peringkat ketiga terbaik sejauh ini dengan 3 poin, setelah mencetak 6 gol dan kebobolan sebanyak itu pula, unggul berkat selisih gol yang dicetak.

Timnas Skotlandia dari Grup 3 berada di posisi kedua dengan 3 poin juga, setelah mencetak satu gol dan kebobolan satu gol.

Timnas Kroasia dari Grup Terakhir menempati posisi ketiga dalam persaingan ini dengan 3 poin dan selisih gol (-1).

Kemudian, timnas Aljazair dari Grup Kesepuluh berada di peringkat keempat dengan 3 poin dan selisih gol (-2), sejajar dengan Paraguay dari Grup Keempat, setelah “Les Verts” mencetak dua gol dan kebobolan empat gol, hasil yang sama dengan yang dimiliki timnas Amerika Latin tersebut.

Di peringkat keenam ada tim nasional Cape Verde dari Grup Kedelapan dengan raihan dua poin dari dua hasil imbang, setelah mencetak dua gol dan kebobolan dua gol, unggul atas Belgia dari Grup Ketujuh yang memiliki jumlah poin dan selisih gol yang sama, namun hanya mencetak satu gol.

Sedangkan peringkat kedelapan dan terakhir yang saat ini lolos ke babak 32 besar ditempati oleh timnas Ceko dari Grup 1 dengan raihan satu poin dan selisih gol (-1), setelah mencetak dua gol dan kebobolan tiga gol.

Tiga Tim di Luar Persaingan

Di luar zona kualifikasi, tim nasional Republik Demokratik Kongo dari Grup 11 berada di peringkat kesembilan dengan satu poin dan selisih gol (-1), setelah mencetak satu gol dan kebobolan dua gol, sementara Ekuador dari Grup 5 berada di peringkat kesepuluh dengan jumlah poin dan selisih gol yang sama, namun mencetak gol lebih sedikit.

Timnas Bosnia dan Herzegovina dari Grup 2 menempati peringkat ke-11 dengan satu poin dan selisih gol (-3), sedangkan Senegal dari Grup 9 berada di posisi terbawah di antara tim-tim peringkat ketiga tanpa poin sama sekali setelah menelan dua kekalahan serta kebobolan 6 gol dan mencetak 3 gol.

Peringkat tim-tim peringkat ketiga terbaik menjelang putaran ketiga

Swedia: 3 poin

Skotlandia: 3 poin

Kroasia: 3 poin

Aljazair: 3 poin

Paraguay: 3 poin

Kap Verde: 2 poin

Belgia: 2 poin

Republik Ceko: 1 poin

Di luar zona kualifikasi

Republik Demokratik Kongo: 1 poin

Ekuador: satu poin

Bosnia dan Herzegovina: satu poin

Senegal: Tanpa poin

Bagaimana FIFA menentukan tim peringkat ketiga terbaik?

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), tim-tim yang menempati posisi ketiga di setiap grup akan diurutkan berdasarkan kriteria berikut secara berurutan:

1- Jumlah poin terbanyak yang diraih dalam semua pertandingan grup.

2- Selisih gol terbaik dalam semua pertandingan grup.

3- Jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam semua pertandingan grup.

4- Skor tertinggi dalam poin perilaku disiplin tim (pemain dan staf teknis) berdasarkan jumlah kartu kuning dan merah dalam semua pertandingan grup.

5- Tim yang memiliki poin sama akan diurutkan berdasarkan edisi terbaru dari peringkat dunia FIFA yang telah diterbitkan.

6- Jika masih terjadi kesamaan, tim-tim tersebut akan diurutkan berdasarkan edisi FIFA Ranking yang langsung mendahului edisi terbaru, dengan terus merujuk ke edisi-edisi sebelumnya secara berurutan hingga urutan tersebut ditentukan.