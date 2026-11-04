Bertandang ke markas Atletico Madrid, hampir tidak ada tugas yang lebih berat daripada itu dalam sepak bola Eropa. Selama hampir 30 tahun, setiap tim Jerman gagal melakukannya, sebagian besar dengan cara yang menyedihkan. Hingga FC Bayern, yang dihantam berbagai masalah, meraih kemenangan luar biasa 2-0 di Estadio Metropolitano pada Selasa di bulan November 2026.

Dari sudut pandang tim asal Munich, situasinya nyaris tidak mungkin lebih buruk. Dalam beberapa pekan terakhir, FC Bayern praktis terus-menerus diterpa kabar buruk dari berbagai sisi. Kematian ayah Joshua Kimmich, kolapsnya pelatih Vincent Kompany, rentetan cedera yang terutama membuat lini serang sangat kekurangan pemain. Ditambah lagi kemunduran di lapangan, seperti kesalahan-kesalahan saat menghadapi FC Augsburg dan Viking Stavanger, serta gol penyama kedudukan yang mereka kebobolan pada menit-menit akhir laga besar Bundesliga melawan Borussia Dortmund, Sabtu lalu.

Namun, tim asuhan pelatih kepala sementara Aaron Dank tiba-tiba tampil di Madrid seolah-olah telah bermain padu selama berminggu-minggu dan datang dengan bekal rentetan kemenangan. Kurang lebih seperti FC Bayern sepanjang sebagian besar musim lalu.

Setelah perdebatan panas, Lennart Karl menjawab di lapangan

"Itu benar-benar penampilan kelas dunia," puji direktur olahraga Max Eberl setelah pertandingan. Menurutnya, timnya "melakukan hampir segalanya dengan benar dari menit pertama hingga menit terakhir". Kapten Manuel Neuer, yang telah pulih, menilai: "Itu dominasi total dari menit pertama hingga menit ke-93. Apa pun yang dihadapkan Atletico kepada kami, kami selalu punya jawaban."

Para pemain Bayern tidak terpancing adu gesekan khas Atletico, sehingga suporter di Metropolitano, yang biasanya bergemuruh, tidak sempat dibuat bergejolak. Mereka juga tidak terganggu ketika Atletico sesekali seolah bermain dengan 12 orang, karena pelatih Diego Simeone kerap mondar-mandir dengan luapan emosi khasnya dari area teknis hingga masuk ke lapangan. Mereka pun tidak goyah meski, sekalipun sangat dominan sejak awal, lama kesulitan menciptakan peluang, apalagi gol.

Gol yang memecah kebuntuan akhirnya dicetak Lennart Karl pada menit ke-54. Justru Karl, pemain FC Bayern yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Terlalu banyak bermain media sosial, kurang rendah hati, dan sebagainya. Presiden kehormatan Uli Hoeneß bahkan mengumumkan akan mengadakan "pembicaraan serius" dengan pemain berusia 18 tahun itu. Kini Karl menjawabnya di lapangan. Inilah hal pertama yang sangat menggembirakan bagi FC Bayern.

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FC Bayern juga bisa menang tanpa Kane dan Olise tampil gemilang

Bek kanan Konrad Laimer kemudian memastikan kemenangan 2-0 pada menit ke-74. Artinya, dua superstar Harry Kane dan Michael Olise sama-sama tidak mencetak gol. Begitu pula saat bermain imbang 2-2 melawan Dortmund, ketika Laimer dan Dayot Upamecano yang mencetak gol.

Kane bahkan kini sudah tiga pertandingan tidak mencetak gol. Setelah menyia-nyiakan banyak peluang melawan BVB, pemain terbaik dunia itu gagal mencetak gol dari lima tembakan di Madrid. Setidaknya, ia memberi umpan untuk gol Laimer yang mengubah skor menjadi 2-0. Olise mengakhiri laga melawan Dortmund dalam kondisi tidak fit. Karena itu, ia tidak menunjukkan kelincahan seperti biasanya di Madrid. Pemain Prancis itu memang berusaha keras dan sering menguasai bola, tetapi berulang kali tertahan saat menggiring bola, berbalik arah, atau terjatuh.

Tentu saja, orang bisa mulai mengkhawatirkan performa keduanya. Namun, mengingat kualitas luar biasa dan konsistensi mereka dalam beberapa bulan terakhir, semestinya ada keyakinan kuat bahwa Kane dan Olise akan segera kembali ke performa terbaik dengan sendirinya. Karena itu, hal kedua yang sangat menggembirakan adalah FC Bayern bisa mengalahkan lawan papan atas tanpa kedua bintang utamanya berada dalam performa terbaik. Dan, tentu saja, juga tanpa Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari.

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FC Bayern kembali mencatatkan clean sheet untuk pertama kalinya setelah tujuh laga

Lalu, hal ketiga yang menggembirakan: Setelah kebobolan setidaknya satu gol dalam masing-masing dari tujuh pertandingan sebelumnya, FC Bayern kembali mencatatkan clean sheet di Madrid. Sosok yang paling berperan adalah pemimpin lini belakang Dayot Upamecano, pemain Bayern terbaik di Metropolitano.

Rekan duetnya, Jonathan Tah, yang belakangan tampil kurang meyakinkan, membaik sepanjang pertandingan setelah kesulitan di awal dan kembali menunjukkan kemampuannya dalam persaingan dengan Min-Jae Kim. Kedua bek sayap, Laimer dan Josip Stanisic, tampil sangat aktif menyerang tanpa mengabaikan tugas bertahan. Alhasil, kiper Manuel Neuer praktis tidak perlu berbuat banyak dalam laga comeback-nya.

Berkat kemenangan itu, FC Bayern naik ke peringkat kedelapan klasemen, setidaknya untuk sementara, posisi yang cukup untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Setelah semua kemunduran dalam beberapa pekan terakhir, tim asal Munich itu menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit utama peraih gelar Liga Champions. Jika FC Bayern kembali ke Metropolitano untuk final pada 5 Juni 2027, kemenangan ini mungkin akan dikenang sebagai titik balik emosional musim mereka.

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