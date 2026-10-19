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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Tifo spektakuler dari Trabzon: Salah menunggangi elang Besiktas dalam laga puncak Turki

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
Mesir
Turki

Bentrokan panas antara para suporter

Para suporter Trabzonspor menyampaikan pesan kuat kepada rival mereka, Besiktas, sebelum pertandingan antara kedua tim yang sedang berlangsung dalam rangkaian laga pekan kedelapan kompetisi Liga Turki.

Para suporter membentangkan "tifo" di tribun yang menampilkan bintang Mesir itu melayang tinggi di atas seekor elang besar (lambang sang rival), sementara beberapa pemain Besiktas memegangi kaki elang tersebut.

Dalam tifo itu, Salah tampak mengendalikan elang dan para pemain Besiktas menuju markas Trabzonspor, seolah-olah ia telah menaklukkan mereka dan menggiring mereka secara paksa ke Stadion Papara Park.

Perlu dicatat bahwa klub Besiktas dijuluki "Elang Hitam".

Sebelumnya, Salah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Besiktas sebelum menandatangani kontrak dengan Trabzonspor, tetapi negosiasi antara kedua pihak menjadi rumit.



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