Tifo raksasa yang diangkat oleh ultras "South Winners" pendukung klub Prancis Olympique Marseille dengan tema "Viva Roja" yang berarti "Hidup Spanyol" di Stadion Velodrome, Jumat lalu, memicu perhatian yang luas.

Pengibaran tifo raksasa itu terjadi sebelum dimulainya laga pembuka musim baru Liga Prancis antara Marseille dan Strasbourg. Tifo tersebut memenuhi bagian depan tribun selatan, menarik perhatian para penonton yang bertanya-tanya tentang alasan perayaan kemenangan Spanyol di Piala Dunia di dalam tribun sebuah klub Prancis, yang pada pandangan pertama tampak tidak terduga.

Hal ini terjadi di saat timnas Prancis tersingkir dari kompetisi Piala Dunia di babak semifinal justru di tangan Spanyol, setelah kalah dengan dua gol tanpa balas.

Meski aksi tersebut mendapat pujian besar di media-media Spanyol, hal itu memunculkan rasa penasaran dan beragam penafsiran di kalangan publik olahraga Prancis. Inilah yang mendorong Rachid Zeroual, wakil ketua kelompok ultras, untuk tampil dalam sebuah wawancara dengan platform "Football Club de Marseille" melalui "YouTube" guna menjelaskan latar belakangnya dan membantah rumor yang beredar.

Zeroual membantah spekulasi yang mengaitkan tifo tersebut dengan pesan-pesan yang ditujukan kepada mantan pelatih timnas Prancis Didier Deschamps atau pihak-pihak lain, dengan mengatakan: "Saya mendengar banyak sekali rumor soal hal ini. Apa yang terjadi mirip dengan apa yang kami saksikan pada timnas seperti Senegal atau Aljazair (saat menjuarai Piala Afrika), ketika semua orang dikejutkan dengan tampilan kolektif dan sepak bola yang sangat indah. Siapa di antara kita yang tidak menonton El Clasico Barcelona dan Real Madrid? Timnas Spanyol telah menampilkan permainan yang memukau dan secara pribadi memukau saya. Selain itu, kelompok kami memiliki unsur-unsur Spanyol, dan kami bangga menjadi komunitas yang 100% multikultural."

Di sisi olahraga, Marseille membuka musim barunya dengan penampilan kuat, setelah meraih kemenangan telak empat gol tanpa balas atas Strasbourg, sehingga memuncaki klasemen untuk sementara sebelum laga yang dinanti melawan Monaco pada Minggu mendatang dalam rangka pekan kedua kompetisi.