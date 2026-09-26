Bayern Munich menanti sikap Barcelona terkait Dani Olmo, di tengah ketertarikan klub Bavaria itu untuk merekrut gelandang asal Spanyol tersebut, yang tampil dengan level bagus bersama tim Catalan, namun hingga kini belum mampu menempatkan dirinya sebagai pemain inti secara reguler.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Bayern Munich memasukkan Olmo dalam daftar ketertarikan mereka, terutama karena sang pemain mengenal Liga Jerman dengan baik setelah pengalamannya bersama Leipzig, namun klub belum melakukan kontak apa pun hingga saat ini, dan tidak akan bergerak secara resmi jika menilai bahwa transfer tersebut tidak dapat direalisasikan.

Olmo bergabung ke Barcelona pada musim panas 2024 dengan nilai lebih dari 60 juta euro, dalam sebuah transfer yang menghadapi kesulitan besar akibat batas gaji, sebelum klub akhirnya mampu mendaftarkannya.

Sejak kedatangannya, sang pemain menjadi elemen penting dalam tim, namun ia belum mengunci tempat tetap di susunan pemain inti.

Persaingan atas Olmo semakin ketat akibat padatnya posisi-posisi ofensif, di samping penempatannya di posisi yang lebih dalam bersama Barcelona dibandingkan peran yang biasa ia jalankan bersama timnas Spanyol.

Menurut surat kabar tersebut, Fermin Lopez menjalani 5 pertandingan sebagai starter di Liga Spanyol berbanding dua pertandingan untuk Olmo, sementara Olmo memulai satu-satunya pertandingan Barcelona di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord.

Bayern menilai bahwa situasi Olmo di Barcelona bisa menjadi celah untuk mencoba merekrutnya, terutama karena sang pemain, meski dengan kualitas serta kemampuannya mencetak gol dan menciptakan peluang, hingga kini belum mendapatkan tempat inti yang terjamin dalam susunan pemain Hansi Flick.

Sebaliknya, Barcelona tidak menunjukkan kesediaan apa pun saat ini untuk mendengarkan tawaran terkait Olmo, karena manajemen klub menganggapnya sebagai bagian dari proyek olahraga mereka, dan percaya pada kemampuannya, sementara pertandingan-pertandingan mendatang, terutama dua laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa dan Real Madrid di El Clasico, akan menentukan besarnya perannya di dalam tim.

Ketertarikan Bayern datang di saat Barcelona menyadari sulitnya mempertahankan seluruh pemainnya di masa depan, setelah klub pada musim panas lalu menyetujui kepergian Ferran Torres, sementara mereka kini bersedia mendengarkan tawaran terkait Alejandro Balde, namun Olmo saat ini tidak masuk dalam daftar pemain yang ditawarkan untuk dijual.

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