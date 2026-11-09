Tidak untuk dijual: Bayern Munich tutup pintu untuk Barcelona

Barcelona terus melanjutkan pergerakannya di bursa transfer demi mencari penguat lini pertahanan melalui kesepakatan yang mampu memberikan tambahan instan bagi tim selama paruh kedua musim. Deco selaku direktur olahraga klub, dan sang pelatih Hansi Flick, menempatkan perekrutan seorang bek tengah berpengalaman di puncak prioritas mereka, meski kesulitan finansial membuat perampungan kesepakatan baru selama periode transfer musim dingin mendatang menjadi hal yang rumit.

Dalam konteks ini, nama bek Bayern Munich asal Jerman, Jonathan Tah, mencuat di antara pilihan-pilihan yang terbuka bagi manajemen Barcelona, setelah sejumlah laporan media Jerman mengisyaratkan pergerakan klub Katalan itu untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya, terutama karena sang pemain sudah menjadi salah satu target tim pada musim lalu. Selain itu, pengalaman yang ia peroleh selama bertahun-tahun membuatnya cocok dengan kriteria yang ditetapkan Flick dan Deco untuk memperkuat lini belakang.

Barcelona manfaatkan jasa Pini Zahavi untuk menjajaki kemungkinan merekrut Jonathan Tah

Menurut yang diberitakan surat kabar Katalan "Sport", Deco dan Hansi Flick memanfaatkan jasa agen Pini Zahavi untuk menyelidiki posisi Jonathan Tah dan kemungkinan kepergiannya dari Bayern Munich. Sebuah pertemuan digelar pada akhir Oktober lalu, bertepatan dengan laga Liga Champions Eropa antara Bayern Munich dan Arsenal.

Pertemuan itu mempertemukan perwakilan bek Jerman tersebut, yang juga memiliki hubungan kerja erat dengan Barcelona, dengan Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, guna membahas situasi olahraga sang pemain serta sejauh mana kemungkinan ia diizinkan pergi selama periode transfer musim dingin mendatang.

Meski Tah hingga kini belum mampu menampilkan level yang diharapkan darinya sejak bergabung dengan Bayern Munich, klub Jerman itu tampaknya belum bersedia melepas jasanya. Sang pemain sendiri juga tidak menunjukkan keinginan besar untuk meninggalkan liga Jerman, meskipun ia memberi mandat kepada agennya untuk menjajaki kemungkinan kepindahannya ke Barcelona.

Ketertarikan Barcelona terhadap bek Jerman itu muncul di tengah persaingan ketat untuk posisi bek tengah di dalam Bayern Munich, di mana pelatih Vincent Kompany secara utama mengandalkan Dayot Upamecano, sementara Tah dan pemain Korea Selatan Kim Min-jae bergantian tampil di posisi lainnya, dalam sebuah sistem pertahanan yang menimbulkan sejumlah kekhawatiran selama musim ini.

Menurut laporan, duduknya Tah di bangku cadangan di hampir separuh pertandingan tim mendorong Barcelona untuk meminta Zahavi menjajaki kemungkinan merekrutnya pada Januari, dengan harapan memanfaatkan situasinya saat ini untuk memperoleh seorang bek yang memiliki pengalaman yang dibutuhkan tanpa harus masuk ke negosiasi finansial yang rumit.

Bayern Munich tutup pintu bagi Barcelona

Namun pertemuan itu tidak berjalan sesuai harapan Zahavi maupun para pejabat Barcelona, setelah Bayern Munich menunjukkan penolakan tegas terhadap gagasan melepas Jonathan Tah. Manajemen menganggapnya sebagai elemen penting dalam perhitungan Kompany, dan tidak berniat membuka pintu negosiasi terkait kepergiannya, baik melalui penjualan permanen maupun peminjaman selama periode transfer musim dingin mendatang.

Sikap klub Jerman itu tidak terbatas pada penolakan kepindahan Tah ke Barcelona, melainkan mereka juga tampak tidak bersedia mengizinkannya pergi ke klub lain mana pun. Hal ini menjadi pukulan bagi pergerakan Deco dan Flick, yang berharap dapat memanfaatkan situasi sang pemain di dalam skuad Bayern untuk merampungkan kesepakatan.

Flick bersikeras mendatangkan bek tengah baru pada Januari

Sebaliknya, Deco dan Flick terus memberikan prioritas pada perekrutan bek tengah yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona, sehingga menjadi tambahan kuat di samping para elemen muda yang saat ini ada di lini belakang, terutama Pau Cubarsi dan Gerard Martin.

Prioritas untuk merekrut bek muda berbakat menurun belakangan ini, setelah manajemen olahraga lebih memilih mencari pemain yang sudah siap pakai dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi tekanan serta laga-laga besar, terutama karena menambah jumlah elemen muda di lini belakang bisa menjadi risiko tambahan bagi tim selama paruh kedua musim.

Tugas Barcelona semakin sulit seiring menyusutnya pilihan yang tersedia di bursa transfer, di samping keterbatasan finansial yang menghalangi klub untuk masuk ke kesepakatan-kesepakatan berharga mahal, sehingga memaksa Deco mencari solusi yang sesuai dengan kemampuan ekonomi yang ada.

Meski menghadapi rintangan-rintangan ini, arah di dalam Barcelona tetap pada keharusan menyediakan penguat pertahanan bagi Flick selama bulan Januari mendatang, selama tidak terjadi keadaan memaksa dan tak terduga yang menghalanginya, sehingga tugas menemukan bek tengah yang tepat tetap menjadi salah satu berkas paling menonjol yang menyibukkan manajemen olahraga klub Katalan itu.