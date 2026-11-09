"Tidak, tidak, tidak, tidak", pemain Portugal menolak menjadi penerus Cristiano Ronaldo

Rodrigo Mora, bakat muda Porto, menolak gagasan untuk mengenakan nomor punggung 7 bersama timnas Portugal sebagai pengganti sang legenda Cristiano Ronaldo, seraya menegaskan bahwa nomor yang dikenakannya saat ini sudah sangat cocok untuknya.

Mora, yang lahir pada tahun 2007, mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbagi ruang ganti dengan Ronaldo selama beberapa bulan terakhir, sebelum kapten Portugal itu mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Pemain muda ini pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan penghargaan kepada salah satu legenda sepak bola paling terkemuka.

Mora mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs Tribuna: "Saya sangat beruntung bisa bermain bersama Cristiano dan berbagi ruang ganti dengannya, karena dia adalah panutan bagi semua orang. Dia telah pensiun dari sepak bola internasional, dan Portugal sangat berterima kasih atas segala yang telah ia berikan."

Ketika ditanya tentang kemungkinan mendapatkan nomor punggung 7 yang selama bertahun-tahun identik dengan nama Ronaldo, jawabannya tegas sekaligus lucu, sembari tertawa ia berkata: "Tidak, tidak, tidak, saya tidak memikirkan hal itu, urusan itu terlalu besar untuk saya, nomor 86 cocok untuk saya."

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Tampaknya Mora tidak ingin memikul beban perbandingan langsung dengan Ronaldo, yang meninggalkan warisan luar biasa dengan jersey timnas Portugal, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim tersebut, serta membawanya meraih gelar Piala Eropa 2016 dan UEFA Nations League sebanyak dua kali.

Mora merupakan salah satu bakat menjanjikan dalam sepak bola Portugal, setelah menapaki jenjang akademi Porto, dan mulai mendapatkan kesempatan bersama tim utama, hingga menjadi salah satu nama yang diharapkan memiliki masa depan penting bersama timnas negaranya.