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Mark van Bommel, pelatih kepala timnas Belgia, menegaskan bahwa kemenangan Italia atas Prancis dengan skor 3-1 pada Kamis lalu bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Ia mengisyaratkan kemungkinan timnas Prancis meremehkan kemampuan tim asuhan pelatih Roberto Mancini, yang turut berkontribusi terhadap kekalahan mereka.

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Van Bommel, mantan pemain Milan, berbicara dalam konferensi pers yang mendahului laga Belgia melawan Italia, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam besok di ibu kota Brussels, dalam ajang UEFA Nations League, di Stadion King Baudouin.

Timnas Belgia memasuki laga ini dengan semboyan tidak ada pilihan selain menang, demi memastikan lolos ke babak perempat final, karena mereka menempati peringkat ketiga di Grup Satu dengan 9 poin, tertinggal satu poin dari Italia dan Prancis.

Sebaliknya, hasil imbang sudah cukup bagi timnas Italia untuk memastikan lolos ke perempat final, sementara mereka akan memastikan posisi puncak grup jika meraih kemenangan.

Van Bommel berbicara tentang pentingnya pertandingan ini menurut yang dikutip surat kabar "Corriere dello Sport" Italia: "Ini adalah laga penting yang akan menentukan apakah kami melanjutkan perjalanan kami atau tidak. Ini adalah ujian yang menyerupai persaingan di turnamen lain, dan laga menarik yang kami jalani di bawah tekanan. Kami selalu mempersiapkan diri dengan cara yang sama, entah pertandingan itu final atau bukan."

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Ia menambahkan: "Hanya kemenangan yang penting bagi kami besok, tetapi ini bukanlah laga final yang pada akhirnya memberikan Anda sebuah gelar."

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Timnas Italia menjalani pertandingan ini dengan moral tinggi, setelah meraih kemenangan besar atas Prancis dengan skor (3-1), dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion San Siro pada Kamis malam, di mana Pio Esposito mencetak dua gol, sementara Zinedine Zidane mengalami kekalahan pertamanya sejak menangani timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps yang hengkang setelah membawa Les Bleus menempati peringkat keempat di Piala Dunia terakhir.

Pelatih Belgia mengomentari kemenangan Italia dengan mengatakan: "Apa yang ditampilkan timnas Italia tidak mengejutkan saya, dan Turki juga layak mendapatkan hasil yang lebih baik melawan Prancis. Italia adalah timnas yang sangat kuat, dan mungkin pemain Prancis tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada mereka atau meremehkan mereka, tetapi hasilnya tidak mengejutkan saya."

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Timnas Belgia sebelumnya telah menghidupkan kembali harapan mereka untuk lolos, setelah membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan dengan skor (2-1) atas Turki di kandang lawan, pada Kamis malam, berkat dua gol Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere.

Di akhir pernyataannya, Van Bommel menyinggung sikap Romelu Lukaku terkait keikutsertaan melawan Italia, menegaskan bahwa penyerang Belgia itu akan memiliki peran dalam pertandingan, baik ia memulai sebagai starter maupun masuk sebagai pemain pengganti.

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Ia berkata: "Ia selalu menjadi pemain penting, baik memulai pertandingan maupun masuk sebagai pengganti. Ia memiliki pengalaman besar, dan baik bagi kami memiliki pemain seperti dirinya dalam laga yang digelar di hadapan tribune yang dipenuhi penonton."

Perlu diingat bahwa timnas Belgia berhasil mengalahkan Italia dalam pertemuan putaran pertama yang mempertemukan keduanya di Stadion Olimpico di ibu kota Roma dengan skor dua gol tanpa balas pada 25 September lalu, dan kedua gol itu ketika itu dicetak oleh Mika Godts serta Dodi Lukebakio.