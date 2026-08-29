"Tidak Terikat dengan Siapa Pun": Mengapa Mourinho Mendepak Carreras dari Susunan Utama?

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengungkapkan pada hari Sabtu ini bahwa ia akan menurunkan Marc Cucurella sebagai bek kiri utama, besok Minggu menghadapi Malaga di Liga, sementara Alvaro Carreras akan berada di bangku cadangan, setelah tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pertama Los Merengues musim ini, melawan Espanyol lalu Real Sociedad.

Dalam kaitan ini, surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Carreras menerima kartu kuning pada menit ke-10 pertandingan sebelumnya, dan seharusnya bisa berbuat lebih dalam momen gol Real Sociedad, sebelum Mourinho menggantinya di antara dua babak dengan Marc Cucurella.

Surat kabar itu melanjutkan: "Mourinho tidak terikat dengan siapa pun, dan itulah yang ia buktikan selama pertandingan Real Madrid melawan Real Sociedad. Setelah babak pertama yang penuh dengan hal positif dan negatif, pelatih memutuskan untuk mengganti Alvaro Carreras di antara dua babak."

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Carreras adalah salah satu pemain yang menarik perhatian, dalam babak pertama di mana Real Madrid merosot dari yang terbaik menjadi yang terburuk. Tingkat keberhasilan umpannya ke sepertiga akhir mencapai 33%, ia kehilangan bola 6 kali, dan juga menerima kartu kuning lebih awal.

Angka-angka ini menjadikan Carreras salah satu yang bertanggung jawab atas gol penyeimbang yang bersarang, meski penyebab utamanya adalah Sucic, yang terlambat ditekan oleh Carreras, dan ia tidak berada di posisi yang tepat untuk menutup tembakannya.

Faktor-faktor ini mendorong Mourinho untuk menggantinya di antara dua babak - menurut "AS" - meskipun pelatih asal Portugal itu mengaitkan keputusannya dengan kartu kuning, seraya berkata: "Saya memutuskan memasukkan Cucurella menggantikan Carreras karena peringatan itu. Situasinya berbahaya dalam duel satu lawan satu dengan Kubo."

Momen Cucurella

Karena keikutsertaannya di Piala Dunia, Cucurella menjadi salah satu pemain terakhir yang bergabung dengan masa persiapan.

Dan dalam waktu 17 hari saja sebagai pemain Real Madrid, ia tampil dalam 3 pertandingan, di antaranya laga uji coba terakhir melawan Schalke, dan dua pertandingan pertama tim di Liga, sehingga mengumpulkan 100 menit bermain, sebelum ia mendapatkan penampilan pertamanya sebagai starter melawan Malaga.

Pemain internasional Spanyol itu menjadi salah satu titik kekuatan paling menonjol di babak kedua melawan Sociedad, di mana ia memenangi 100% duelnya, merebut kembali bola 3 kali, dan tidak membiarkan dirinya dilewati bahkan sekali pun.

Dengan kehadirannya di lapangan, sisi kiri berubah menjadi sumber ancaman nyata bagi Real Sociedad, dan skor pun berubah dari 1-1 menjadi 4-1 untuk keunggulan Los Merengues, dalam kurang dari 35 menit.

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