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Sebuah laporan media pada Kamis ini menyebutkan bahwa Bruno Fernandes, pemain timnas Portugal, dituduh tidak menghormati sang legenda Cristiano Ronaldo usai laga terakhir melawan Wales di UEFA Nations League.

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Harian "The Sun" menjelaskan bahwa tudingan tidak menghormati Cristiano Ronaldo membayangi kemenangan dramatis Portugal 3-2 atas Wales.

Portugal memuncaki grup dengan 15 poin, disusul Norwegia dengan sembilan poin yang unggul head-to-head atas Denmark yang mengoleksi poin sama, kemudian Wales di posisi terbawah dengan 3 poin.

Bruno Fernandes mencetak gol pertama sambil mengenakan ban kapten, tetapi ia menyerahkannya kepada Joao Cancelo setelah ditarik keluar.

Saat kapten Manchester United itu meninggalkan lapangan, ia menunjuk ke arah Cancelo dan berkata kepada kamerawan televisi: "Rekam sang kapten."

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Rekan setimnya itu ikut larut dalam candaan dan menunjuk ban di lengannya, yang sebelumnya dikenakan Ronaldo, dengan senyum lebar di wajahnya.

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Percakapan itu dengan cepat menyebar luas, dan banyak yang merasa Fernandes sedang mengejek legenda Portugal tersebut, yang pensiun setelah berselisih dengan pelatih Jorge Jesus dan meninggalkan pemusatan latihan pada jeda internasional terakhir.

Seorang penonton berkomentar: "Mereka mengejek pemain terhebat sepanjang masa," sementara yang lain berkata: "Para pemain ini tidak tahu berterima kasih."

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Namun, tidak semua orang bereaksi kesal. Seorang penonton justru berkomentar dengan gembira: "Hahahahaha tidak ada yang menghormati Cristiano."

Sebagian lainnya menilai bahwa para pemain mungkin hanya merayakan momen Cancelo mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya.

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Salah seorang bersikeras: "Omong-omong, rekan-rekan setimnya sedang merayakan pertama kalinya Cancelo memakai ban kapten."

Terlepas dari niat Fernandes, jelas bahwa Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, masih sangat membayangi timnas Portugal pada jeda internasional pertama sejak ia pensiun.

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Kritik terhadap Performa Portugal

Berkat kemenangan di Wales, Portugal mempertahankan keunggulan enam poin atas Denmark dan Norwegia, yang sama-sama menempati posisi kedua di Grup 4.

Namun, performa tersebut memunculkan lebih banyak pertanyaan karena tim asuhan Craig Bellamy mampu memanfaatkan kelemahan lini belakang dan mengancam menciptakan kejutan.

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Bruno Puji Cristiano

Sebagai catatan, beberapa pekan lalu Bruno Fernandes memuji Cristiano Ronaldo. Ia berkata: "Soal Cristiano, saya sudah berbicara dengannya, dan apa yang saya katakan kepadanya saya ulangi di sini: yang terpenting, apa pun yang terjadi, Cristiano Ronaldo tidak akan pernah berhenti menjadi simbol terbesar bagi tim nasional kami, bagi sepak bola di negara kami, dan bagi Portugal, karena apa yang telah ia berikan tidak hanya di Portugal, tetapi juga di seluruh dunia."

Ia menambahkan: "Ia memiliki tempat tersendiri, bukan hanya di antara pemain terbaik sepanjang masa, tetapi juga di hati seluruh rakyat Portugal. Yang terpenting adalah kita berhenti memicu perpecahan. Tidak ada perpecahan di dalam tim nasional. Tim ini satu dan akan tetap demikian, meski ada kebisingan yang mungkin datang dari luar. Setiap rumah harus menyelesaikan masalahnya di balik pintu tertutup, dan saya rasa tim nasional harus bekerja dengan cara seperti itu."