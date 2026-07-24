Selain kerangka finansial yang dari sudut pandang Köln tidak memadai, petinggi Effzeh terutama dibuat kesal oleh sikap klub Westfalen itu. Menurut laporan tersebut, klub "tidak setuju dengan cara Dortmund diduga mencoba memengaruhi sang pemain demi membuat kepindahan lebih mungkin terjadi", demikian bunyi pernyataannya secara harfiah.

Sebagai konsekuensinya, di internal Geißbockheim disepakati untuk segera menghentikan segala negosiasi dengan Borussia. Namun, apakah ini berarti isu transfer ke BVB pada musim panas ini sudah berakhir, untuk sementara masih belum jelas.

Menurut informasi Geissblog, Köln kini sudah tidak lagi berminat melepas talenta ofensif itu pada periode transfer yang sedang berjalan, terlebih lagi kepada rival liga dari Dortmund. Angka yang diajukan Die Schwarz-Gelben pada Kamis lalu memang terlalu jauh di bawah ekspektasi kubu Rheinländer untuk bisa menjadi dasar negosiasi yang solid.

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Laporan berbeda soal tawaran BVB untuk Said El Mala

Terdapat laporan yang berbeda mengenai detail pasti dari langkah Dortmund tersebut, tetapi semuanya menggambarkan hal yang sama. Seperti dilaporkan Sky, paket dari BVB mencakup biaya transfer dasar sebesar 26 juta euro serta bonus hingga 16 juta euro. Namun, hanya setengah dari angka itu yang dinilai realistis untuk bisa dicapai, yang berarti total sebenarnya berada di kisaran 34 juta euro.

Menurut Bild, tawaran itu justru berada di angka tetap 34 juta euro plus bonus enam juta euro. Dalam kedua kasus tersebut, penawaran itu tetap jauh di bawah ekspektasi Köln. FC masih bersikeras pada total nilai 50 juta euro untuk jasa sang youngster.

Kini, di dalam Bundesliga, hanya RB Leipzig yang disebut masih tersisa sebagai peminat potensial. Namun menurut Geissblog , klub Saxony itu telah memberi tahu 1. FC Köln bahwa mereka saat ini tidak bisa dan juga tidak ingin memenuhi nilai transfer yang diminta.

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Akankah situasi Said El Mala dan RB Leipzig makin memanas?

Perubahan dalam saga ini baru bisa terjadi jika Leipzig menghasilkan tambahan dana melalui penjualan Yan Diomande. Hanya setelah itu sumber daya yang dibutuhkan akan tersedia untuk kembali mencoba mendekati El Mala.

Terlepas dari berbagai spekulasi, talenta muda itu membuktikan kualitas olahraganya dalam persiapan pramusim. Dalam kemenangan uji coba 8-0 atas Bergisch Gladbach pada Kamis, penyerang tersebut mencetak gol pertamanya pada musim ini.

Setelah lebih dulu menghantam mistar dari jarak 20 meter, tak lama kemudian ia menyambar bola muntah usai umpan Luca Waldschmidt untuk membuat skor sementara menjadi 2-0. Jika mengikuti keinginan para petinggi Geißböcke, gol itu harus menjadi awal dari musim yang sukses bersama FC.