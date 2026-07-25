Di sela-sela Bastian Schweinsteiger Cup, sebuah turnamen golf amal, mantan kiper FCB dan tim nasional itu mengungkapkan keraguannya kepada BR24 soal kemungkinan perubahan cepat di bawah pelatih tim nasional baru yang baru saja ditunjuk.

"Saya pribadi percaya bahwa itu tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Saya rasa masalahnya memang juga lebih dalam," jelas Kahn. Sebaliknya, Klopp terlebih dahulu harus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar.

"Pemain seperti apa yang ingin dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan? Pemain seperti apa yang sebenarnya ingin dimiliki? Bagaimana ingin bermain sepak bola?" lanjut mantan kiper dan ketua FC Bayern München itu.

Meski begitu, Klopp adalah sosok yang "sangat berpengalaman dan tentu bisa membawa banyak dampak", kata Kahn. Mantan rekan setimnya, Schweinsteiger, juga meyakini bahwa DFB telah membuat pilihan yang tepat dengan sosok 59 tahun tersebut. "Ini tentu akan menjadi tugas bagi dia, tetapi dia adalah pelatih yang luar biasa. Saya rasa Jürgen Klopp adalah pelatih yang tepat untuk situasi saat ini."

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Jürgen Klopp menggantikan Julian Nagelsmann di DFB

Klopp secara resmi diperkenalkan oleh DFB sebagai pelatih tim nasional yang baru pada Jumat kemarin. Ia menggantikan Julian Nagelsmann, yang meletakkan jabatannya setelah tersingkir secara memalukan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Paraguay.

Untuk pertama kalinya, Klopp akan menangani tim tersebut pada laga pembuka Nations League pada 24 September di Amsterdam melawan Belanda. Hingga 4 Oktober, akan ada tiga pertandingan lagi.