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Kiper Inter Milan, Josep Martinez, melakukan tiga penyelamatan krusial untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Shakhtar Donetsk di San Siro. Kiper asal Spanyol itu memuji ketangguhan rekan-rekan setimnya setelah Inter mempertahankan keunggulan meski bermain dengan sepuluh orang menyusul kartu merah Alessandro Bastoni.

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Kiper asal Spanyol tampil gemilang dalam kemenangan dramatis di Eropa

Kiper Inter Milan Josep Martinez tampil menentukan saat Inter meraih kemenangan pertama mereka di Liga Champions UEFA musim ini dengan mengalahkan Shakhtar Donetsk 1-0 di San Siro. Carlos Augusto mencetak gol kemenangan pada menit ke-77 setelah menerima umpan dari Henrikh Mkhitaryan.

Kemenangan itu diraih dalam situasi sulit setelah bek Alessandro Bastoni menerima kartu kuning kedua pada menit ke-68, membuat Inter bermain dengan sepuluh pemain.

Martinez menjadi tumpuan pertahanan dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting pada kedua babak untuk menjaga gawangnya tetap tidak kebobolan.

Martinez puji ketangguhan skuad setelah mencatatkan nirbobol krusial

Berbicara kepada Inter TV seusai pertandingan, Martinez mengungkapkan kegembiraannya atas kemampuan tim meraih kemenangan di bawah tekanan besar. "Saya senang untuk tim; ini pertandingan yang sangat penting bagi kami setelah tidak meraih satu poin pun dalam dua laga pertama," kata Martinez.

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"Kemenangan seperti itu saat kekurangan satu pemain sangat berharga; tidak semua tim bisa melakukannya."

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"Dari segi kerendahan hati, kerja keras, dan keinginan untuk tidak pernah menyerah, ini kemenangan yang benar-benar kami butuhkan," tambah pemain asal Spanyol itu.

Chivu puji Martinez dan komitmen seluruh tim

Pelatih kepala Inter Cristian Chivu memuji kontribusi Martinez seraya menekankan pentingnya menanamkan kepercayaan diri kepada seluruh anggota skuadnya. "Saya peduli kepada semua kiper saya; mereka luar biasa, dan saya tidak bisa langsung menghakimi mereka karena kesalahan," ujar Chivu.

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"Kiper selalu menjadi sorotan, tetapi tugas saya adalah menanamkan ketenangan dan kepercayaan diri, kepada Pepo maupun yang lainnya."

"Dengan sepuluh pemain, kami menunjukkan bahwa kami tahu cara bertahan dalam situasi sulit, dengan meningkatkan konsentrasi dan energi kami," kata Chivu.

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Inter mulai bangkit dalam kiprah di Liga Champions

Setelah mengamankan tiga poin penting, Inter berupaya membangun momentum di fase liga Liga Champions setelah mengawali kiprah mereka dengan dua kekalahan beruntun.

Kemenangan yang diraih dengan susah payah di San Siro itu memberikan dorongan kepercayaan diri yang berarti bagi tim asuhan Chivu di tengah jadwal yang padat.

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Inter kembali berlaga di kompetisi domestik sebelum melanjutkan kiprah mereka di Eropa melawan Feyenoord.