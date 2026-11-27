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Pengacara olahraga asal Tunisia, Moati Dakhli, memaparkan analisis hukum atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal. Menurutnya, putusan yang dijatuhkan Selasa lalu itu menjadi tonggak penting dalam perkembangan teori lapangan permainan, karena menegaskan keutamaan keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan dan mencegah hasilnya diubah melalui putusan banding di kemudian hari, meski terjadi pelanggaran disipliner dalam laga tersebut.

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Dakhli, dalam pernyataan khusus kepada Kooora pada Jumat (hari ini), mengatakan bahwa putusan pengadilan olahraga tersebut merupakan sumbangan penting bagi yurisprudensi hukum olahraga. Ia menjelaskan bahwa hal utama yang ditegaskan putusan itu adalah penilaian apakah terhentinya pertandingan sudah tergolong aksi mundur permanen atau belum merupakan kewenangan eksklusif wasit di lapangan selama laga berlangsung.

"Keluarnya para pemain timnas Senegal dari lapangan selama sekitar 15 menit tanpa izin wasit jelas merupakan pelanggaran disipliner berat yang patut dijatuhi sanksi," jelas pengacara asal Tunisia itu. Namun, ia menekankan perlunya membedakan antara terjadinya pelanggaran dan dampaknya terhadap hasil pertandingan, seraya menilai bahwa poin inilah inti paradoks hukum dalam kasus tersebut.

Ia menambahkan, "Wasit tidak memutuskan untuk menghentikan pertandingan karena para pemain meninggalkan lapangan, tetapi mengizinkan permainan dilanjutkan setelah mereka kembali ke lapangan, dan memimpin laga hingga selesai setelah dua babak perpanjangan waktu. Hal inilah yang membuat keputusannya untuk melanjutkan dan menuntaskan pertandingan secara sportif di lapangan dilindungi oleh teori lapangan permainan."

Dakhli berpendapat bahwa Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) tidak berhak mengambil alih peran wasit secara retroaktif dengan menyatakan adanya aksi mundur permanen yang tidak diputuskan wasit selama pertandingan, ataupun membatalkan hasil laga yang sudah benar-benar dituntaskan hingga peluit akhir.

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Ia menyebut bahwa pendekatan ini berlandaskan yurisprudensi pengadilan olahraga, serta merujuk pula pada ketetapan Mahkamah Agung Federal Swiss dalam hal ini. Ia menegaskan bahwa keputusan yang termasuk dalam kewenangan wasit di lapangan tidak boleh ditinjau ulang dengan cara yang berujung pada perubahan hasil pertandingan setelah laga usai.

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Mengapa aksi mundur pemain Senegal tidak membuat mereka kehilangan gelar?

Menjelaskan aspek paling sensitif dalam sengketa antara Maroko dan Senegal, Dakhli menyatakan bahwa putusan CAS menegaskan prinsip proporsionalitas serta pemisahan fungsi antara tanggung jawab disipliner dan sanksi yang menyentuh hasil pertandingan. Menurutnya, pelanggaran disiplin tidak serta-merta berarti pembatalan apa yang telah diraih di lapangan.

"Penerapan Pasal 84 regulasi Piala Afrika, yang mengatur aksi mundur dan kekalahan sanksi 0-3, mensyaratkan adanya penolakan tim untuk melanjutkan pertandingan secara permanen sehingga laga tidak dapat dituntaskan," ujarnya.

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Adapun dalam situasi ketika tim kembali ke lapangan, wasit mengizinkan permainan dilanjutkan, lalu pertandingan dituntaskan hingga akhir, perilaku tidak sportif harus ditangani melalui sanksi disipliner, denda, dan larangan bertanding, bukan dengan mengubah pemenang melalui keputusan administratif atau banding di kemudian hari.

Pengacara asal Tunisia itu menilai pemisahan inilah yang menjelaskan perbedaan antara langkah Komite Disiplin CAF, yang menjatuhkan denda dengan total 615 ribu dolar serta larangan lima pertandingan bagi pelatih Senegal Pape Thiaw atas insiden yang terjadi di final, dan putusan Komite Banding yang menyatakan timnas Senegal kalah sanksi 0-3 serta memberikan gelar kepada Maroko.

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Dakhli berpendapat bahwa penindakan atas pelanggaran disipliner tidak semestinya berubah menjadi sarana untuk merampas gelar atau mengubah hasil yang telah ditentukan di lapangan, selama pertandingan dilanjutkan dan dituntaskan atas keputusan wasit. Hal inilah yang menjelaskan mengapa CAS membatalkan putusan Komite Banding dan memulihkan putusan Komite Disiplin yang mempertahankan hasil di lapangan, yakni kemenangan Senegal 1-0 setelah perpanjangan waktu.

Apakah putusan CAS berarti kekebalan wasit bersifat mutlak?

Pada poin lain terkait dampak putusan kasus Maroko dan Senegal, Dakhli menegaskan bahwa teori lapangan permainan tidak memberikan kekebalan mutlak bagi keputusan wasit, dan tidak berarti keputusan tersebut terbebas dari pengawasan hukum dalam segala situasi.

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Ia menjelaskan bahwa kekebalan di lapangan bersifat relatif dan dapat gugur apabila terbukti ada iktikad buruk, kecurangan, keberpihakan, atau korupsi. Kekebalan itu juga dapat dikesampingkan jika terbukti ada kesalahan hukum dalam penerapan regulasi kompetisi, sepanjang persoalannya berada di luar ranah penilaian teknis atas fakta.

Krisis Maroko dan Senegal membuka persoalan regulasi turnamen

Analisis Dakhli tidak terbatas pada dampak kasus Maroko dan Senegal. Ia mengimbau konfederasi kontinental, federasi olahraga nasional, dan badan arbitrase Arab untuk memperbarui ketentuan yang mengatur kasus aksi mundur dan penghentian sementara permainan.

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Ia meminta disusunnya kriteria yang lebih jelas untuk membedakan aksi mundur permanen dari penghentian yang diikuti dengan dilanjutkannya pertandingan, serta pengaturan batas yang tegas antara kesalahan teknis dan kesalahan hukum, sehingga kemungkinan pertentangan putusan antara komite disiplin dan komite banding dapat ditekan.

Menurutnya, kejelasan ketentuan tersebut akan menjaga kredibilitas kompetisi olahraga dan mencegah terulangnya sengketa yang muncul ketika tafsir lembaga berwenang berbeda mengenai akibat hukum dari peristiwa di lapangan.

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Pengacara asal Tunisia itu menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa teori lapangan permainan lebih dari sekadar aturan prosedural yang membatasi kewenangan hakim arbitrase olahraga, dan menyebutnya sebagai "katup pengaman eksistensial bagi olahraga kompetitif".

Dakhli memandang inti teori ini adalah melindungi apa yang telah ditentukan secara sportif melalui keputusan wasit dan penuntasan pertandingan, serta mencegahnya dibatalkan oleh putusan banding di kemudian hari yang menentukan ulang pemenang di luar lapangan hijau. Ia menilai putusan CAS dalam kasus Senegal dan Maroko telah mewujudkan prinsip tersebut dengan jelas.