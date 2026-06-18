Tidak punya ide dan hanya menjilat Ronaldo... Suporter Al-Nassr memicu protes untuk mencegah penunjukan Martínez

Dalam beberapa jam terakhir, platform media sosial berubah menjadi wadah kemarahan besar di kalangan suporter Al-Nassr, menyusul berita yang mengaitkan klub tersebut dengan kemungkinan merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, untuk memimpin tim pada musim depan, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus.

Berita ini tidak luput dari perhatian para pendukung Al-Nassr, di mana para penggemar melontarkan gelombang komentar dan cuitan yang menolak gagasan tersebut, dengan alasan bahwa pelatih asal Spanyol itu bukanlah pilihan yang tepat untuk memimpin tim yang bercita-cita mempertahankan gelar Liga Roshen Saudi dan bersaing secara agresif di semua kompetisi.

Reaksi marah ini muncul di saat para pendukung Al-Nassr masih merayakan musim bersejarah yang diraih tim di bawah kepemimpinan Jesus, yang berhasil mengembalikan gelar liga ke lemari trofi klub untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.

Para Suporter: Pelatih Tanpa Gaya Teknis yang Jelas

Sebagian besar kritik dari para pendukung berfokus pada aspek teknis terkait Martinez, di mana banyak penggemar berpendapat bahwa pelatih asal Spanyol tersebut tidak berhasil, sepanjang karier kepelatihannya, membangun tim yang memiliki identitas jelas atau karakter kuat di lapangan.

















Para penggemar mengutip penampilan tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026, meskipun mereka memiliki salah satu skuad terkuat di turnamen tersebut; banyak yang berpendapat bahwa kualitas para pemain dalam tim jauh lebih tinggi daripada performa yang ditunjukkan tim di lapangan.

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Selain itu, sejumlah pendukung Al-Nassr menilai bahwa pelatih asal Spanyol tersebut terlalu mengandalkan aksi individu para pemainnya, tanpa berhasil mengembangkan sistem permainan tim yang mampu bersaing melawan lawan-lawan besar.

Para penggemar pun melontarkan kritik tajam terhadap sang pelatih; sebagian menyebutnya “tidak kreatif”, sementara yang lain berpendapat bahwa kesuksesan terbatas yang diraihnya lebih disebabkan oleh kualitas pemain yang dilatihnya daripada hasil dari ide-ide taktis yang luar biasa.

Ronaldo di Tengah Kontroversi

Aspek teknis bukanlah satu-satunya penyebab protes para penggemar; perdebatan tersebut juga meluas ke hubungan yang mungkin terjalin antara Martínez dan kapten Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Sebagian besar pendukung Al-Nassr berpendapat bahwa pelatih asal Spanyol tersebut hingga kini belum berhasil menangani masalah Ronaldo di tim nasional Portugal sebagaimana mestinya, dan menuduhnya memberikan perlakuan istimewa kepada bintang Portugal tersebut dengan mengorbankan kepentingan tim pada beberapa kesempatan.













Kritik-kritik ini bertepatan dengan serangan yang diterima Ronaldo setelah hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama Piala Dunia, di mana kapten Portugal itu bermain sepanjang pertandingan tanpa berhasil mencetak gol atau memberikan assist.

Sebagian suporter berpendapat bahwa keputusan Martinez untuk terus mengandalkan Ronaldo sepenuhnya, meskipun performa fisiknya menurun, memicu kekhawatiran akan terulangnya skenario serupa di Al-Nassr, terutama karena tim ini memiliki banyak bintang dan membutuhkan pelatih yang mampu mengambil keputusan sulit tanpa memandang nama-nama besar.

Kekhawatiran akan hilangnya pencapaian Jesus

Dan mungkin faktor terpenting di balik penolakan para penggemar terhadap gagasan merekrut Martinez adalah perbandingan langsung dengan Jorge Jesus.

Pelatih asal Portugal itu meninggalkan Al-Nassr setelah berhasil membawa tim kembali ke podium juara domestik dan meraih gelar Liga Roshen Saudi untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, serta membangun sistem yang kuat yang mengembalikan semangat kompetitif tim.

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Oleh karena itu, para pendukung berpendapat bahwa fase saat ini membutuhkan pelatih yang mampu mengembangkan proyek dan melanjutkan pembangunan atas apa yang telah dicapai, bukan terjun ke petualangan baru dengan sosok yang tidak mendapat dukungan teknis yang luas.

Seiring beredarnya kabar mengenai masa depan staf pelatih, manajemen Al-Nassr tampaknya dihadapkan pada ujian penting. Sementara mereka mencari sosok yang mampu memimpin tim di musim baru, para penggemar terus memberikan tekanan melalui media sosial, dalam upaya mencegah apa yang mereka sebut sebagai “keputusan yang salah” sebelum hal itu menjadi kenyataan.

Pertanyaan yang masih menggantung di internal Al-Nasr adalah: Apakah manajemen akan menanggapi suara para pendukung, ataukah mereka melihat Martinez sebagai orang yang tepat untuk memimpin fase berikutnya?